15-latek zastrzelił czworo kolegów. Jego matka przed sądem

Jennifer Crumbley, matka 15-letniego sprawcy masakry w szkole średniej w Oxford w stanie Michigan, została we wtorek uznana przez ławników za winną nieumyślnego spowodowania śmierci w pierwszym tego typu procesie w USA. Kobiecie grozi do 15 lat więzienia.

Wymiar kary zostanie zasądzony w osobnej rozprawie 9 kwietnia - Jennifer Crumbley grozi do 15 lat więzienia. Jej syn przyznał się do winy i został skazany na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia z więzienia.

Proces matki sprawcy masakry

Jej obrońcy twierdzili, że winę ponosi szkoła, jej mąż, który nie zabezpieczył porządnie broni, a także jej syn. Kobieta nie przyznała się do winy, a zeznając w swojej obronie, przyznała, że "pytała siebie, czy teraz zrobiłaby cokolwiek inaczej". Doszła do wniosku, że niczego by nie zmieniła.