Śmiertelny wypadek 11-latka na torze motocrossowym. Uderzył w niego motocyklista

Na obrzeżach Bachmutu w obwodzie donieckim operuje oddział ukraińskich elitarnych snajperów określanych jako "Duchy Bachmutu". Do tej pory, jak twierdzą, zlikwidowali ponad 500 Rosjan. - To nie jest powód do dumy, ale nie zabijamy ludzi, niszczymy wrogów - mówi w rozmowie z BBC dowódca pododdziału, żołnierz o pseudonimie Duch. - Wywieramy presję psychologiczną na wroga, bo polujemy na pojedynczych żołnierzy, niesłyszani, z miejsca, którego nie widać - dodaje.