O krok od kolizji. Samolot przeleciał nad drugim

Amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu poinformowała w czwartek, że prowadzi dochodzenie w sprawie niebezpiecznej sytuacji, w której samolot pasażerski linii Alaska Airlines przeleciał nad samolotem FedEx. Obie maszyny podchodziły do lądowania na krzyżujących się pasach na międzynarodowym lotnisku Newark Liberty niedaleko Nowego Jorku.

Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego poinformowała, że kontroler ruchu lotniczego polecił Boeingowi 737 linii Alaska Airlines odejście na drugi krąg, z uwagi na to, że Boeing 777 firmy FedEx otrzymał zezwolenie na podejście na krzyżujący się z innym pas. Samolot Alaska Airlines znajdował się wówczas na wysokości 300 stóp (około 90 metrów).

Zgodnie z planem, samolot FedEx miał wylądować przed Alaska Airlines. Gdy kontroler zorientował się, że nie zostanie zachowany margines bezpieczeństwa, wydał polecenie pilotom maszyny pasażerskiej, by odeszli na drugi krąg.

The NTSB is investigating a “close call” between an Alaska Airlines 737 and FedEx 777 in Newark. The flights were on approach to intersecting runways when ATC instructed Alaska to go around. The 737 climbed, passing over the FedEx aircraft on the runway. https://t.co/HRw07lC1HP pic.twitter.com/QoaBV1TMs8 — Flightradar24 (@flightradar24) March 19, 2026 Rozwiń

Jak podał serwis internetowy Flightradar24, śledzący połączenia lotnicze na świecie, samolot Alaska Airlines przeleciał nad Boeingiem 777, wznosząc się z 300 do 325 stóp.

Alaska Airlines poinformowały, że otrzymały zezwolenie na lądowanie, kiedy kontrola ruchu lotniczego wydała polecenie odejścia na drugi krąg, "do czego nasi piloci są doskonale wyszkoleni". Samolot bezpiecznie wylądował na pasie.

FedEx poinformował, że jego załoga postępowała zgodnie z instrukcjami kontroli ruchu lotniczego i również wylądowała bezpiecznie.

Opracował Kuba Koprzywa /akw