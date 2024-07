Vance: musimy zakończyć wojnę w Ukrainie i skupić się na Chinach  

Senator J.D. Vance w pierwszym wywiadzie po wyborze na kandydata na wiceprezydenta USA powiedział, że musimy szybko zakończyć wojnę w Ukrainie, by Ameryka mogła się skupić na prawdziwym problemie, Chinach. Vance sugerował, że obecna administracja może doprowadzić do wojny jądrowej.

- Wydaliśmy 200 miliardów dolarów. Jaki jest cel? Co chcemy osiągnąć? Czy istnieje ryzyko eskalacji do wojny jądrowej? Bo istnieje, jeśli mamy głupców prowadzących politykę zagraniczną - powiedział Vance w wywiadzie z publicystą Fox News Seanem Hannitym na konwencji wyborczej Republikanów w Milwaukee. Odpowiedział w ten sposób na swoje poglądy na wojnę w Ukrainie , które odbiegają od większości partyjnego głównego nurtu.

- Myślę, że prezydent Trump obiecał pójść tam i negocjować z Rosjanami i Ukraińcami i doprowadzić to wszystko do szybkiego końca, tak by Ameryka mogła się skupić na prawdziwym problemie, Chinach. To jest największe zagrożenie dla naszego kraju i jesteśmy kompletnie rozproszeni - dodał.