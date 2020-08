"Przyjacielska rozmowa" zięcia Donalda Trumpa i Kanye Westa

West napisał z kolei we wtorek na Twitterze, że rozmawiał z Kushnerem na temat książki Claude'a Andersona "PowerNomics".

Do tego West jest przeciwko karze śmierci i popiera ruch pro-life. Jest też podejrzliwy wobec szczepionek na COVID-19. Zresztą twierdzi, że sam przeszedł koronawirusa w lutym tego roku. Wciąż nie jest jednak jasne, czy muzyk wystartuje w tych wyborach, które odbędą się już w listopadzie.

Dwubiegunowa choroba Westa. Kardashian prosi o "współczucie i empatię"

W lipcu jego żona Kim Kardashian zaapelowała do fanów na Instagramie, prosząc o współczucie i empatię dla męża i jego zmagań.

Nazwała męża "genialną, ale skomplikowaną osobą". Zaznaczyła, że nie wypowiadała się nigdy na temat tego, jak choroba Westa wpływa na ich życie w domu ze względu na ochronę swoich dzieci, a także prawo jej męża do prywatności. "Ale dziś czuję, że powinnam to skomentować z powodu piętna i nieporozumień dotyczących zdrowia psychicznego" - dodała.

Wcześniej West opublikował serię tweetów, w których twierdził, że jego żona próbowała go zamknąć, porównując się do Nelsona Mandeli. W innych tweetach, później usuniętych, West zwracał się bezpośrednio do Kardashian i jej matki Kris Jenner, prosząc o skontaktowanie się z nim.