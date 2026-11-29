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- Mieszkam w San Diego. Gdyby chińskie wojska miały wylądować w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie wybrałyby okolice, w których mieszkam. Nie ma jednak żadnych szans, aby do czegoś takiego doszło. Istnieje natomiast realne niebezpieczeństwo, że ludzie w San Diego, na Florydzie, czy gdziekolwiek indziej, podejmą decyzje tak skrajnie egoistyczne, iż sami zaczną rozrywać kraj na części - mówi Edward J. Watts, profesor historii na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego i autor książki "Rzymianie. 2000 lat historii".

Watts opisuje Stany Zjednoczone w odniesieniu do starożytnego Rzymu: - W pewnym sensie DNA współczesnej republiki amerykańskiej pochodzi od tego starożytnego rzymskiego przodka. Przykład Rzymu pozwala nam myśleć szerzej, podsuwa nowe sposoby na to, co może przydarzyć się naszej republice, ale nigdy nie daje ostatecznych odpowiedzi, nie da się go przełożyć w pełni na USA.

Jacek Tacik: Trump to współczesny Neron?

Edward J. Watts: Tak i nie. Jest jedna kolosalna różnica. Władcy Starożytnego Rzymu sprawowali swój urząd przez całe życie. Prezydenci USA są jednak ograniczeni jedną lub dwiema kadencjami.

Gdyby Neron rządził Rzymem cztery lub osiem lat, nic by się nie stało. Pierwsze siedem lat jego panowania przebiegało bardzo dobrze. Ludzie mówili, że imperium działało, że zapadały dobre dla nich decyzje. Zostałby zapamiętany jako skuteczny i rozważny władca, gdyby musiał odejść po dwóch kadencjach.

Patrząc na Trumpa, który może rządzić w sumie zaledwie osiem lat, musi zdumiewać, że zdecydował się na taki sposób rządzenia. Niewielu rzymskich cesarzy doprowadzało do tak gwałtownego pogorszenia sytuacji w tak krótkim czasie, zwłaszcza jeśli spojrzymy na drugą kadencję Trumpa.