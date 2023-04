To blat kuchenny zdradził Jacka Teixeirę. Jak namierzono żołnierza, który miał ujawnić tajne dokumenty

Zdjęcia z kuchni, publikowane w mediach społecznościowych, były wskazówką, że to Jack Teixeira może odpowiadać za ujawnienie tajnych dokumentów USA - poinformował "New York Times" w dniu aresztowania 21-letniego żołnierza sił powietrznych Gwardii Narodowej. Dziennik, który jako pierwszy ujawnił tożsamość mężczyzny, dotarł do członków grupy, w której miał udostępniać dane.