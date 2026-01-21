Logo strona główna
Świat

Druga para Stanów Zjednoczonych spodziewa się kolejnego dziecka

Usha i J.D. Vance'owie
Źródło: Reuters
Druga para Stanów Zjednoczonych, wiceprezydent J.D. Vance i jego żona Usha, poinformowali we wtorek, że spodziewają się czwartego dziecka. Chłopiec ma przyjść na świat pod koniec lipca. Jak dotąd żadna żona amerykańskiego wiceprezydenta nie urodziła dziecka w okresie sprawowania urzędu - zauważają media.

"Z radością dzielimy się nowiną, że Usha jest w ciąży z naszym czwartym dzieckiem, to chłopiec. Usha i dziecko czują się dobrze i nie możemy się doczekać, gdy powitamy je na świecie pod koniec lipca" - napisano w komunikacie Vance'ów.

40-letnia Usha i 41-letni J.D. Vance'owie mają troje dzieci: synów Ewana i Viveka oraz córkę Mirabel. Para poznała się podczas studiów w Yale Law School. Pobrali się w 2014 roku w Kentucky. Osoby zbliżone do ich rodziny mówią, że Usha, która ma indyjskie korzenie, jest najbardziej zaufanym doradcą męża.

Usha i J.D. Vance'owie
Źródło: Peter Kneffel/NTB/PAP/EPA

Pierwsza taka sytuacja w historii

Usha Vance jest pierwszą urzędującą drugą damą Stanów Zjednoczonych, która spodziewa się dziecka - zauważył portal BBC. Przypomniał również, że J.D. Vance chętnie zabiera głos na temat demografii. - Powiem to wprost: chcę, aby w Stanach Zjednoczonych rodziło się więcej dzieci - powiedział wiceprezydent w 2025 roku.

Portal NPR pod koniec grudnia przekazał, że chociaż wskaźnik urodzeń w USA spada, wzrosła liczba kobiet, które decydują się na dziecko po 40. roku życia.

Maja Piotrowska

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: DAVID MAXWELL/PAP/EPA

J.D. Vance
