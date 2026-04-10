Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Vance jak "smutny błazen dworski". "Znika wtedy, gdy dzieją się rzeczy ważne"

|
Telefon do Trumpa z wiecu Orbana
Źródło: Reuters
J.D. Vance jest w ostatnim czasie nieobecny, gdy w amerykańskiej administracji dzieją się ważne rzeczy - zauważa "Sueddeutsche Zeitung". Zdaniem gazety, wiceprezydent USA popadł w niełaskę u Donalda Trumpa.

"Sueddeutsche Zeitung" zwraca uwagę, że J.D. Vance'a nie było przy Trumpie, gdy ten ogłaszał pojmanie prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Obok prezydenta USA stali wtedy sekretarz stanu Marco Rubio, szef Pentagonu Pete Hegseth oraz przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabu generał Dan Caine.

Źródło: Joe Raedle/Getty Images

"SZ" nazywa to "pierwszym momentem, gdy szersze grono obserwatorów zauważyło nieobecność Vance'a". Choć rok "nie zaczął się dobrze dla amerykańskiego wiceprezydenta", to potem "było tylko gorzej".

Vance nieobecny w ważnych momentach

Wiceprezydenta nie było w poniedziałek w Białym Domu na konferencji prasowej na temat udanej akcji ratunkowej amerykańskiego żołnierza w Iranie - zaznacza dalej niemiecka gazeta. A gdy Trump we wtorek groził Iranowi i pisał na platformie X o "jednym z najważniejszych momentów w długiej i złożonej historii świata", Vance był na Węgrzech.

J.D. Vance "dwoi się i troi, aby podać pomocną dłoń Orbanowi"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

J.D. Vance "dwoi się i troi, aby podać pomocną dłoń Orbanowi"

Także 11 lutego, gdy zgodnie z ustaleniami dziennika "New York Times", w towarzystwie premiera Izraela Benjamina Netanjahu zapadały w Białym Domu decyzje dotyczące amerykańskiego ataku na Iran odbyło się to bez Vance'a. Wiceprezydent przebywał wtedy w Azerbejdżanie.

Vance jak "worek treningowy" i "smutny błazen dworski"

"SZ" nie wyklucza w serii tych nieobecności "głupich zbiegów okoliczności", ale uważa jednocześnie, że "coraz bardziej nasuwa się wrażenie, że Vance zawsze znika właśnie wtedy, gdy dzieją się rzeczy ważne".

Gazeta odnotowuje przy tym, że w Waszyngtonie "coraz więcej osób zauważa, jak często Trump publicznie wyśmiewa swojego zastępcę". "SZ" porównuje w tym kontekście Vance'a do "worka treningowego".

Źródło: PAP/EPA/YURI GRIPAS

Choć urząd wiceprezydenta USA "tradycyjnie uchodzi za podatny na upokorzenia", to Vance wygląda już obecnie jak "smutny błazen dworski" - czytamy dalej w "Sueddeutsche Zeitung". Wiceprezydent może to jednak znieść, bo "przez lata sam się upokarzał, aby niemal dotrzeć na sam szczyt" i "wypierał się swoich przekonań, by zapewnić sobie przychylność przełożonego". Jako przykład na to "SZ" podaje przez lata publicznie wyrażany przez Vance'a sprzeciw wobec wojny z Iranem.

W ocenie "SZ", obarczenie Vance'a zadaniem prowadzenia negocjacji z Iranem można interpretować jako to, że Trump "przekazał Vance'owi być może największy bałagan, jaki dotąd stworzył - prawdziwie przegraną sprawę". "A Vance, który tej wojny nigdy nie chciał, ma teraz wynegocjować coś, co da się sprzedać jako zwycięstwo" - konkluduje gazeta.

pc

Nie taki niezależny. Trump musi się liczyć z wyborcami i partią

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS

Udostępnij:
Tagi:
USAJ.D. VanceDonald TrumpMarco RubioPete HegsethBiały DomBenjamin NetanjahuIranAdministracja Donalda Trumpa
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica