Świat

Media: J.D. Vance obawia się, że Amerykanom zaczyna brakować uzbrojenia

Wiceprezydent USA J.D. Vance
J.D. Vance o rozmowach na linii USA-Iran. "Nie osiągnęliśmy porozumienia"
Źródło: TVN24, Reuters
Pentagon może nie ujawniać prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi pełnego obrazu wojny w Iranie - napisał w poniedziałek "Atlantic". Magazyn poinformował, że wiceprezydent J.D. Vance obawia się, że Stanom Zjednoczonym kończą się zapasy broni.

"Podczas zamkniętych spotkań J. D. Vance wielokrotnie kwestionował sposób, w jaki departament obrony przedstawia wojnę w Iranie i podawał w wątpliwość, czy Pentagon nie bagatelizuje tego, co wygląda na drastyczne uszczuplenie zapasów amerykańskich rakiet" - napisał "Atlantic".

Dwóch wysokich rangą urzędników administracji poinformowało magazyn, że wiceprezydent kwestionuje dokładność informacji na temat wojny przekazywanych przez Pentagon.

Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

W rozmowach z prezydentem USA Donaldem Trumpem Vance wyraził obawy dotyczące dostępności niektórych systemów rakietowych - przekazały źródła. Pismo zaznaczyło, że konsekwencje znaczącego zmniejszenia rezerw mogą być katastrofalne. Te same zapasy byłyby wykorzystywane przez amerykańskie siły, gdyby miały bronić Tajwanu przed Chinami, Korei Południowej przed Koreą Północną i Europy przed Rosją.

Eksport ropy przetrwał amerykańską blokadę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Eksport ropy przetrwał amerykańską blokadę

BIZNES

Obawy Vance'a o stan zapasów

Jak podał waszyngtoński think tank CSIS, Stany Zjednoczone mogły już wykorzystać ponad połowę zapasów czterech kluczowych rodzajów uzbrojenia. Zarówno szef Pentagonu Pete Hegseth, jak i przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Dan Caine, oficjalnie zapewniają, że zapasy uzbrojenia są solidne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trump twierdzi, że Iran zmienił stanowisko. "Po 10 minutach"

Doradcy Vance'a przekazali, że wiceprezydent przedstawił swoje obawy, nie oskarżając Hegsetha lub Caine'a o wprowadzanie prezydenta w błąd.

Vance nie chce, by ta sprawa nabrała charakteru osobistego i nie chce tworzyć podziałów w gabinecie. Niektórzy jednak twierdzą, że wizja przedstawiana przez Hegsetha jest tak pozytywna, że wprowadza w błąd.

"Ich okręty podwodne zniknęły". Szef Pentagonu o Iranie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Ich okręty podwodne zniknęły". Szef Pentagonu o Iranie

Trump pod wpływem narracji Pentagonu

Magazyn zauważył, że Trump powtarza wiele pozytywnych wypowiedzi Hegsetha i Caine'a na temat wojny. Kilka tygodni temu ogłosił, że szkody wyrządzone Iranowi przez siły amerykańskie już stanowią zwycięstwo w wojnie i zapewniał, że amerykańskie zapasy kluczowej broni są "praktycznie nieograniczone".

Według niektórych rozmówców optymistyczne nastawienie Hegsetha i wrogi stosunek do prasy zdają się mieć na celu przekazanie prezydentowi tego, co chce usłyszeć. Zaznaczono, że briefingi prasowe Pentagonu odbywają się o godzinie 8 rano, a wiadomo, że Trump zazwyczaj ogląda wtedy telewizję Fox News.

Pozytywne wypowiedzi przywódców Pentagonu w najlepszym razie przedstawiają obraz, który jest niepełny - uważają osoby zaznajomione z ocenami wywiadowczymi. Według tych wewnętrznych szacunków Iran posiada nadal dwie trzecie swoich sił powietrznych, większość potencjału wyrzutni rakietowych oraz większość małych, szybkich łodzi, które mogą stawiać miny i utrudniać ruch w cieśninie Ormuz.

OGLĄDAJ: Paulina Hennig-Kloska w "Rozmowie Piaseckiego"
konrad piasecki

Paulina Hennig-Kloska w "Rozmowie Piaseckiego"
NA ŻYWO

konrad piasecki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, Atlantic

Źródło zdjęcia głównego: WILL OLIVER/PAP/EPA

Czytaj także:
W Krakowie odbył się koncert "Sprawiedliwi-Uratowanym"
Oddali hołd Sprawiedliwym. Koncert w synagodze Tempel
Kraków
Mgła, przymrozek i słońce
Kolejny mroźny poranek. "Najbliższe noce będą jeszcze chłodniejsze"
METEO
1 godz 25 min
pc
Samorząd jak "House of Cards"? Odkrywamy kulisy lokalnej polityki
Dawid Rydzek
Pociąg typu X2000 na stacji w Malmoe
Odpadł kawałek koła od pociągu. Wstrzymano ruch
BIZNES
Łomiarz wychodzi na wolność
Zaatakował kilkadziesiąt kobiet. Dziś wychodzi z więzienia
WARSZAWA
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Droższe tankowanie. We wtorek ceny w górę
BIZNES
Konkret24. Afera Zondacrypto: czy ustawa o kryptowalutach by pomogła?
Prokuratura: ponad 700 poszkodowanych przez Zondacrypto
BIZNES
imageTitle
Czas na półfinały Ligi Mistrzów. Na start wielki hit w Paryżu
EUROSPORT
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy w Kijowie
"Trudno zrozumieć brak odpowiedniej reakcji". Wezwali ambasadora Izraela
Abbas Aragczi, Władimir Putin
Putin: zrobimy wszystko, co leży w interesie Iranu
Karoline Leavitt na briefingu w Białym Domu
Rzeczniczka Białego Domu o strzałach na balu. Rzuca polityczne oskarżenia
Król Karol i królowa Kamila w Waszyngtonie
Herbata u Trumpów, przyjęcie u ambasadora. Brytyjska para królewska w USA
Łatwogang
Oświadczenie po zbiórce, zarzut dla napastnika, prokuratura sprawdzi firmę ZEN.COM
TO WARTO WIEDZIEĆ
Wiosna rozwija się w szybkim tempie.JPG
Będzie chłodno, miejscami zimno
METEO
imageTitle
Gauff odpada, Świątek w górę
EUROSPORT
Paulina Hennig-Kloska
Szef klubu Polski 2050 o nieobecności Hennig-Kloski: do czwartku jest jeszcze czas
Polska
Paliwa
Minister przedłużył obniżone stawki VAT i akcyzy na niektóre paliwa
BIZNES
Pożar przy ul. Dąbrowskiej
Pożar mieszkania na siódmym piętrze. Dwie osoby w szpitalu
Katarzyna Kędra
imageTitle
Pięć goli w Gliwicach. Piast topi Arkę
EUROSPORT
Wycinka drzew na linii otwockiej, okolice stacji w Falenicy
Poślizg na linii otwockiej. Kolejarze straszą karami
Piotr Bakalarski
Julia "Maffashion" Kuczyńska i Cezary Pazur
Cezary Pazura o rozmowie z Łatwogangiem. "Możesz mi obiecać..."
Polska
Rafineria USA
Paliwa drożeją, amerykańskie rafinerie liczą zyski
BIZNES
Mroźna noc
Żółte alarmy na terenie niemal całego kraju
METEO
Reakcja służb na strzał na balu prasowym w Waszyngtonie
Strzelał na balu w Waszyngtonie. Prokuratura: próbował zamordować prezydenta
Wieloryb Timmy
Kolejna próba ratowania Timmy'ego. Jest nowy plan
METEO
27 1925 fpf cl-0044
Mama Mai: każde słowo i każdy gest daje bardzo dużo siły
Polska
imageTitle
Modrić już po operacji. Ruszyła walka z czasem
EUROSPORT
Monako. Tutaj apartament ma Przemysław Kral, prezes Zondacrypto
Rola żony prezesa Zondacrypto. "Była ważną personą w kilku spółkach"
BIZNES
Mężczyzna został tymczasowo aresztowany
Ranne kobiety, zatrzymany mężczyzna
Łódź
Rowerzysta został potrącony przez samochód
169 wypadków z udziałem rowerzystów. Winni częściej kierowcy
WARSZAWA

