Izba Reprezentantów chce komisji w sprawie szturmu na Kapitol. "Za" kilkudziesięciu republikanów 

Amerykańscy deputowani do Izby Reprezentantów opowiedzieli się w środę wieczorem za projektem ustawy zakładającej utworzenie komisji, której celem ma być przeprowadzenie dochodzenia w sprawie szturmu zwolenników byłego prezydenta Donalda Trumpa na Kapitol. Do członków Partii Demokratycznej, którzy poparli projekt, dołączyło kilkudziesięciu republikanów. Teraz dokument trafi do Senatu.

Przedstawiał proponowaną komisję jako sprawiedliwy i potrzebny krok w dążeniu do wyjaśnienia wydarzeń, jak do nich doszło i jakich ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa potrzebuje Kapitol, aby zapobiec przyszłym atakom.

Niepewny los ustawy w Senacie

Ustawa trafi teraz do Senatu, w którym jest 50 demokratów i 50 republikanów, a w przypadku remisu w głosowaniu przewagę może zapewnić wiceprezydent Kamala Harris. Szanse na jej zatwierdzenie są jednak zdaniem obserwatorów nikłe. Przeforsowanie aktu prawnego wymagałoby poparcia co najmniej 10 republikanów dla przełamania obstrukcji parlamentarnej (filibuster).

Przywódca większości demokratycznej w wyższej Izbie Kongresu Chuck Schumer zapowiedział, że w najbliższych tygodniach podda projekt pod głosowanie, by zmusić republikanów do dokonania wyboru.

Szturm na Kapitol

W związku ze szturmem do tej pory Departament Sprawiedliwości postawił zarzuty 300 osobom. Niektórym grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Co najmniej 18 z tych osób jest związanych ze skrajnie prawicową grupą Proud Boys. Dziewięciu oskarżonych to członkowie antyrządowej milicji, znanej jako Oath Keepers (z ang. strażnicy przysięgi). Jak podaje Agencja Reutera, mieli oni planować szturm na Kapitol już w listopadzie, by uniemożliwić Joe Bidenowi objęcie urzędu.