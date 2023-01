Nie wyłoniono spikera Izby Reprezentantów w pierwszym głosowaniu. Pierwszy raz od 1923 roku

Lider Partii Republikańskiej w amerykańskiej Izbie Reprezentantów Kevin McCarthy nie uzyskał większości głosów w pierwszym głosowaniu na przewodniczącego Izby. To pierwsza taka sytuacja od 1923 roku. Kandydat zdobył głosy jedynie 203 z 434 obecnych kongresmenów.

Ponieważ żaden z polityków nie uzyskał większości (218 głosów), konieczne będą kolejne rundy głosowań. To pierwszy taki przypadek od grudnia 1923 roku. Rekordowo długo proces ten trwał w 1856 roku, kiedy spikera wyłoniono po 130 rundach.

Wybór może zająć "dni"

Kolejne głosowania planowane są jeszcze we wtorek, jednak według serwisu Punchbowl News, nie jest przesądzone, że wyłonią one zwycięzcę i że będzie nim McCarthy. Sam przywódca przyznał, że może to zająć "dni".