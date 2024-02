"Dzień chaosu" na Kapitolu. Dwie porażki republikanów w Izbie Reprezentantów

Partia Republikańska poniosła dwie porażki w Izbie Reprezentantów. Kongresmeni tego ugrupowania przegrali głosowania w sprawie przyspieszenia pomocy dla Izraela oraz formalnego postawienia w stan oskarżenia Alejandro Mayorkasa, szefa Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS). Przeciwko impeachmentowi zagłosowało czterech republikanów, co zaważyło na wyniku.

Jak pisze "New York Times", republikanie w Kongresie ponieśli we wtorek upokarzającą serię porażek w kluczowych elementach swojego programu, a kilka ważnych kwestii, w tym pomoc USA dla Ukrainy i Izraela , znalazło się w zawieszeniu z powodu politycznych sporów.

Odrzucony projekt wsparcia dla Izraela

Projekt zakładał wydanie 9,7 miliarda na uzupełnienie zasobów rakiet do izraelskiego systemu obrony powietrznej Żelazna Kopuła i innych systemów, a także na sfinansowanie przekazania nowoczesnej broni i zwiększenia produkcji amunicji artyleryjskiej. Kolejne 7,7 miliarda zostałoby przeznaczone na uzupełnienie własnego arsenału USA, zastępując broń przekazaną Izraelowi.

- Fundusze dla Izraela nie powinny być używane dla politycznych zagrywek. Dziś zostaliśmy cyniczne poproszeni przez republikanów, by poprzeć dodatkowe środki tylko dla Izraela, bo oni wykonują rozkazy Donalda Trumpa, który dąży do chaosu na naszej granicy i sukcesu Władimira Putina - oznajmił czołowy demokrata w komisji spraw zagranicznych i orędownik wsparcia Izraela Gregory Meeks.

Mimo porażki wtorkowego głosowania, Johnsonowi i Trumpowi udało się przekonać swoich kolegów w Senacie, by sprzeciwili się dalszemu procedowaniu pakietu reform granicznych i pieniędzy dla Ukrainy.

Choć pierwsze głosowanie w tej sprawie planowane jest na środę, już jest niemal pewne, że projekt nie zdobędzie wymaganych 60 głosów w 100-miejscowym Senacie. Zwolennicy wspierania Ukrainy wśród republikanów zapowiedzieli jednak, że będą dążyć do przegłosowania osobnego pakietu wsparcia sojuszników, bez krytykowanych przez Trumpa restrykcji imigracyjnych. Choć taki projekt ma duże szanse przejścia przez Senat, niepewny jest los pakietu w Izbie Reprezentantów.

Johnson we wtorek przekonywał, że oczywistym jest, iż to Izrael powinien być priorytetem, zaś pytany o Ukrainę, stwierdził, że "nie odpuszcza tej kwestii", lecz wciąż ma wątpliwości.

- Będziemy w przyszłości rozmawiać o krokach w sprawie Ukrainy. To nie zostało porzucone. Ale wciąż jest więcej pracy, którą trzeba wykonać, jeśli chodzi o odpowiedzi Białego Domu w sprawie strategii, planu gry i rozliczania funduszy i wszystkich tych bardzo konkretnych szczegółów, które Izba musi rozważyć, by podejmować takie ciężkie decyzje - powiedział polityk.

Zapowiedział też, że wkrótce ponownie zgłosi projekt oddzielnej ustawy o wsparciu Izraela, tym razem według normalnych reguł, co oznacza, że do przyjęcia wystarczy zwykła większość.

Izba Reprezentantów zagłosowała przeciwko impeachmentowi ministra odpowiedzialnego za granice

We wtorek Izba Reprezentantów zagłosowała też przeciwko formalnemu postawieniu w stan oskarżenia Alejandro Mayorkasa, szefa Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS). Republikanie zarzucali mu celowe wywołanie kryzysu na południowej granicy, jednak przeciwko impeachmentowi zagłosowało czterech kongresmenów tej partii.

Przeciwko impeachmentowi opowiedziało się 216 kongresmenów, w tym czterech republikanów, zaś za - 214 (sami republikanie). Głosowanie miało burzliwy i nieoczekiwany przebieg, do końca ważył się los ostatniego oddanego głosu, przesądzającego o porażce inicjatywy republikańskiego kierownictwa.

Pierwszy zarzut dotyczył m.in. stosowanych przez DHS procedur, według których migranci ubiegający się o azyl są po zatrzymaniu na granicy wypuszczani do kraju i wolni do czasu rozprawy azylowej - co może trwać latami. Drugi dotyczy zarzucanych mu fałszywych oświadczeń, kiedy mówił w Kongresie, że granica jest bezpieczna i zapewniał, że DHS posiada nad nią operacyjną kontrolę.