Impas w amerykańskiej Izbie Reprezentantów największy od 1856 roku. Obrady odroczone

Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych po 11 głosowaniach i trzech dniach nadal nie zdołała wyłonić nowego przewodniczącego. To najdłuższy impas od 1856 roku. Według mediów kompromis jest jednak coraz bliżej.

McCarthy negocjuje ze skrajnym skrzydłem republikanów

Do przerwania impasu nie doszło, mimo doniesień mediów że McCarthy dokonał znaczących ustępstw wobec grupy 20 partyjnych "buntowników" ze skrajnego skrzydła partii, zgadzając się na zmiany regulaminu dające im większy wpływ kosztem własnych uprawnień.

Według serwisu Punchbowl News McCarthy zgodził się między innymi na to, by głosowanie nad odwołaniem spikera było możliwe na wniosek tylko jednego posła (dotychczas było to 50, a McCarthy proponował 5).