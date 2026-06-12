Świat Urzędnik administracji Donalda Trumpa o tekście porozumienia z Iranem. Ocenił szanse na podpis Oprac. Justyna Sochacka |

Donald Trump: wkrótce nastąpi podpisanie porozumienia z Iranem Źródło wideo: Reuters/TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

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Wysoki rangą przedstawiciel administracji USA, wypowiadający się anonimowo, przedstawił zarys wstępnego, 60-dniowego porozumienia (tzw. memorandum of understanding, MOU), które miałoby otworzyć cieśninę Ormuz. Zaznaczył, że choć obie strony "nie są jeszcze na mecie, to są niej bardzo blisko". Rano w piątek oceniał on szanse na podpis na 75 procent, obecnie szacuje je na 80–85 procent.

Według przedstawiciela administracji porozumienie opiera się na czterech filarach:

otwarciu cieśniny Ormuz i zakończeniu blokady;

demontażu irańskiego programu jądrowego wraz z przekazaniem stronie amerykańskiej wzbogaconego materiału, który ma zostać "zniszczony na miejscu, a następnie wywieziony z kraju";

długoterminowym pokoju regionalnym;

reżimie inspekcji zapewniającym weryfikację zobowiązań.

Urzędnik USA: Irańczycy nie dostają niczego w momencie podpisania porozumienia

W zamian Iran ma uzyskać stopniowe złagodzenie sankcji i reintegrację z gospodarką światową. Przedstawiciel Białego Domu kategorycznie zdementował doniesienia o wypłaceniu Teheranowi konkretnych kwot - 12, 6 czy 1 miliarda dolarów - przy podpisaniu memorandum.

- Irańczycy nie dostają niczego w momencie podpisania MOU ani w trakcie samych negocjacji. Otrzymują korzyści ekonomiczne za wykonanie swoich zobowiązań - zaznaczył.

Nie podał szczegółów tych korzyści, ograniczając się tylko do ogólnych zasad. - Nie ufam, że dotrzymają umowy. Ufam natomiast, że skonstruowaliśmy ją w taki sposób, że nie dostaną swoich korzyści, dopóki my nie otrzymamy naszych - powiedział.

"Istotne ustępstwo, na którym bardzo zależało" Trumpowi

Iran ma się zobowiązać bezterminowo do niepozyskiwania broni jądrowej, co rozmówca określił jako "istotne ustępstwo, na którym prezydentowi bardzo zależało". Po podpisaniu MOU przewidziano 60-dniowe negocjacje techniczne dotyczące szczegółów demontażu programu i wywozu materiału rozszczepialnego.

Urzędnik nie podał dokładnej daty ani miejsca podpisania porozumienia. Rozważana jest między innymi Europa jako "miejsce pośrednie" między USA a Iranem.

Donald Trump Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Według przedstawiciela administracji amerykańskiej najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei jest "zadowolony z tego, gdzie jesteśmy w negocjacjach", co potwierdzili rozmówcy zarówno z cywilnego, jak i wojskowego kierownictwa Iranu. Urzędnik przyznał, że w irańskim systemie istnieją głosy sprzeciwu wobec porozumienia, ale - jak ocenił - "panuje szeroki konsensus w Korpusie Strażników Rewolucji (IRGC), wśród zwolenników twardej linii i wśród kierownictwa cywilnego, że to jest dobre i akceptowalne porozumienie". Pytany o stanowisko Izraela, którego przedstawiciele mieli wyrażać poważne obawy co do umowy, przedstawiciel administracji potwierdził, że prezydent Donald Trump rozmawiał w czwartek z premierem Benjaminem Netanjahu. - Kiedy zobaczą pełne warunki porozumienia i zrozumieją, że Irańczycy muszą wykonać swoje zobowiązania, zanim my dostarczymy jakiekolwiek korzyści, poczują z nim komfort - zaznaczył.

Dodał, że obecna nieufność strony izraelskiej dotyczy "błędnie relacjonowanych szczegółów", a nie faktycznych zapisów MOU. Przestrzegał przy tym przed dawaniem wiary w sposób, jaki media irańskie opisują porozumienie, twierdząc, że jest to element ich propagandy, nastawionej na wewnętrzne "sprzedanie" porozumienia.

Wśród zmian, które w ostatnich tygodniach przybliżyły porozumienie, przedstawiciel administracji wymienił słabnącą kontrolę Iranu nad cieśniną Ormuz - przez którą w ostatnich tygodniach popłynęło więcej ropy niż w początkowej fazie konfliktu - oraz doprecyzowanie zapisów dotyczących zniszczenia i wywozu wzbogaconego materiału.

Premier Pakistanu: pokój nigdy nie był tak bliski jak teraz

Pakistański premier przekazał w mediach społecznościowych, że USA i Iran wypracowały "ostateczny, uzgodniony tekst porozumienia pokojowego". Dodał, że jego kraj ściśle współpracuje z obiema stronami "w celu sfinalizowania kolejnych kroków".

Shehbaz Sharif napisał o "nieustannej kampanii dezinformacyjnej prowadzonej przez tych, którzy chcą sabotować porozumienie pokojowe".

"Pokój nigdy nie był tak bliski jak teraz" - oświadczył.

Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026 Rozwiń

Trump udostępnił wpis szefa irańskiej dyplomacji

Wcześniej tego dnia szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi ogłosił, że wstępne porozumienie między Iranem a USA jeszcze nigdy nie było tak bliskie. Zaapelował też do mediów, by nie spekulowały na temat jego treści. "Wszystkie szczegóły zostaną podane do wiadomości publicznej w odpowiednim czasie" - napisał Aragczi na platformie X.

Prezydent USA Donald Trump udostępnił wpis Aragcziego w swoich mediach społecznościowych.

W czwartek wieczorem amerykański prezydent ogłosił, że osiągnął "znakomite" porozumienie w sprawie wojny z Iranem, które ma zostać wkrótce podpisane. Według Trumpa na treść wstępnej umowy zgodził się przywódca Iranu Modżtaba Chamenei. Władze irańskie oficjalnie tego jednak nie potwierdziły.

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W mediach irańskich i zachodnich od czwartku zaczęły pojawiać się przecieki treści dokumentu. Trump napisał w piątek, że Iran ujawnił "kłamliwym mediom" zapisy umowy, ale są one niezgodne z wynegocjowanymi warunkami. Oskarżył też władze w Teheranie o to, że są nieuczciwe i nie działają w dobrej wierze.

Ostrzały mimo zawieszenia broni

W rozpoczętej 28 lutego wojnie USA i Izraela z Iranem od 8 kwietnia formalnie trwa chwiejny rozejm. W tym czasie, mimo negocjacji o zakończeniu konfliktu, dochodziło do wzajemnych ostrzałów, które zintensyfikowały się w ostatnich dniach.

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