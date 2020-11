Donald Trump "pytał o opcje" ataku na Iran

Prezydent USA Donald Trump poprosił swoich czołowych doradców o przedstawienie mu opcji ataku na główną irańską placówkę nuklearną - podają agencja Reutera i "New York Times", powołując się na urzędnika znającego sprawę.

Trump miał wystąpić z prośbą o przedstawienie mu opcji ataku podczas spotkania w gabinecie owalnym w czwartek. W rozmowach brali udział - jak pisze Reuters - najważniejsi doradcy do spraw bezpieczeństwa, w tym wiceprezydent Mike Pence, sekretarz stanu Mike Pompeo, pełniący obowiązki sekretarza obrony Christopher Miller i przewodniczący Kolegium Szefów Sztabów sił zbrojnych generał Mark Milley.

"New York Times" napisał, że doradcy przekonywali Trumpa, by nie decydował się na agresję wobec Iranu, bo mogłoby to spowodować ryzyko szerokiego konfliktu. - Pytał o opcje. Przedstawili mu możliwe scenariusze, ale w końcu nie zdecydował się na taki krok - powiedział znający sprawę urzędnik cytowany przez nowojorski dziennik.