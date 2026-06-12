Premier Pakistanu: USA i Iran wypracowały tekst porozumienia pokojowego
Pakistański premier przekazał w mediach społecznościowych, że USA i Iran wypracowały "ostateczny, uzgodniony tekst porozumienia pokojowego". Dodał, że jego kraj ściśle współpracuje z obiema stronami "w celu sfinalizowania kolejnych kroków".
Shehbaz Sharif napisał o "nieustannej kampanii dezinformacyjnej prowadzonej przez tych, którzy chcą sabotować porozumienie pokojowe".
"Pokój nigdy nie był tak bliski jak teraz" - oświadczył.
Trump udostępnił wpis szefa irańskiej dyplomacji
Wcześniej tego dnia szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi ogłosił, że wstępne porozumienie między Iranem a USA jeszcze nigdy nie było tak bliskie. Zaapelował też do mediów, by nie spekulowały na temat jego treści. "Wszystkie szczegóły zostaną podane do wiadomości publicznej w odpowiednim czasie" - napisał Aragczi na platformie X.
Prezydent USA Donald Trump udostępnił wpis Aragcziego w swoich mediach społecznościowych.
W czwartek wieczorem amerykański prezydent ogłosił, że osiągnął "znakomite" porozumienie w sprawie wojny z Iranem, które ma zostać wkrótce podpisane. Według Trumpa na treść wstępnej umowy zgodził się przywódca Iranu Modżtaba Chamenei. Władze irańskie oficjalnie tego jednak nie potwierdziły.
W mediach irańskich i zachodnich od czwartku zaczęły pojawiać się przecieki treści dokumentu. Trump napisał w piątek, że Iran ujawnił "kłamliwym mediom" zapisy umowy, ale są one niezgodne z wynegocjowanymi warunkami. Oskarżył też władze w Teheranie o to, że są nieuczciwe i nie działają w dobrej wierze.
Ostrzały mimo zawieszenia broni
W rozpoczętej 28 lutego wojnie USA i Izraela z Iranem od 8 kwietnia formalnie trwa chwiejny rozejm. W tym czasie, mimo negocjacji o zakończeniu konfliktu, dochodziło do wzajemnych ostrzałów, które zintensyfikowały się w ostatnich dniach.