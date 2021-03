"Nie wykonamy żadnych jednostronnych gestów ani zachęt, by nakłonić Irańczyków do rozpoczęcia rozmów"

Stany Zjednoczone nie wykonają żadnego jednostronnego gestu, by nakłonić Iran do rozmów o wznowieniu przez obie strony przestrzegania porozumienia nuklearnego - oświadczył rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.

Nowy prezydent USA Joe Biden zapowiadał, że zamierza powrócić do umowy nuklearnej z Iranem, z której Stany Zjednoczone jednostronnie wycofał jego poprzednik Donald Trump. Waszyngton wysyła sygnały, że jest do tego gotowy, ale Teheran wpierw musi powrócić do przestrzegania zapisów porozumienia. Władze Iranu rozpoczęcie negocjacji warunkują natomiast zniesieniem sankcji, jakie nałożyły na ich państwo Stany Zjednoczone.