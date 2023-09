"Koszmar się skończył". Amerykanie uwolnieni w ramach porozumienia z Iranem, w tle miliardy dolarów dla Teheranu

Pięcioro obywateli Stanów Zjednoczonych więzionych od lat w Iranie wraca do swojej ojczyzny. To efekt wypracowywanego przez kilkanaście miesięcy porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem. W ramach uzgodnień USA zgodziły się na uwolnienie z amerykańskich więzień pięciu Irańczyków oraz transfer 6 miliardów dolarów zamrożonych na kontach w Korei Południowej w ramach sankcji na Iran.

By otworzyć drogę do uwolnienia więźniów, Stany Zjednoczone zgodziły się na transfer do Iranu sześciu miliardów dolarów, z zamrożonych w ramach sankcji funduszy, z konta w Korei Południowej na konto centralnego banku Kataru. Stamtąd środki trafią do strony irańskiej.