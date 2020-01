Tej nocy miał zginąć nie tylko Sulejmani. Media o nieudanym ataku Amerykanów w Jemenie

Dowódca elitarnego irańskiego oddziału Al Kuds zginął w nocy z 2 na 3 stycznia w ataku rakietowym przeprowadzonym przez amerykańskiego drona. Wydarzenie to doprowadziło do największego od lat wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie, a w konsekwencji do irańskiego ataku rakietowego na bazy w Iraku, w których stacjonują m.in amerykańscy żołnierze.