Irańskie okręty w "bliskim zasięgu" amerykańskiej jednostki. Załoga oddała strzały ostrzegawcze

Na wodach Zatoki Perskiej trzy okręty irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zbliżyły się do amerykańskiego okrętu patrolowego. Po kilkukrotnych komunikatach radiowych, załoga USS Firebolt oddała strzały ostrzegawcze, zmuszając Irańczyków do oddalenia się - poinformowała armia Stanów Zjednoczonych.

"Stany Zjednoczone nie są agresorem. Nasze siły są jednak wyszkolone do prowadzenia skutecznych środków obronnych, gdy jest to konieczne" - podkreślono we wtorkowym oświadczeniu armii USA.