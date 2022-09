Nastolatka zabiła swojego gwałciciela, usłyszała wyrok. "To jest druga szansa, o którą prosiłaś"

17-letnia obecnie Pieper Lewis zabiła 37-letniego Zachary'ego Brooksa, który ją wielokrotnie zgwałcił. Uderzyła go 30 razy nożem. Do zabójstwa doszło w czerwcu 2020 roku w mieście Des Moines w amerykańskim stanie Iowa. Lewis miała wtedy 15 lat.

Dziewczyna szukała ucieczki od trudnego życia z adoptowaną matką i spała na korytarzach budynku mieszkalnego w Des Moines, kiedy przygarnął ją 28-letni mężczyzna. Później ten sam człowiek siłą sprzedawał ją innym na seks. Według nastolatki jednym z klientów był Brooks. Opowiadała, że po tym jak zrobił to po raz kolejny, chwyciła nóż z szafki nocnej i zasztyletowała go w przypływie furii.

Nastolatka podczas procesu przyznała się do nieumyślnego zabójstwa i umyślnego uszkodzenia ciała. Oba zarzuty były zagrożone karą do 10 lat więzienia każdy.

Sędzia okręgowy hrabstwa Polk David M. Porter odroczył we wtorek kary pozbawienia wolności i skazał Lewis na pięć lat pod ścisłym nadzorem kuratora. Oznacza to jednak, że jeśli Lewis naruszy warunki przebywania pod nadzorem, może trafić do więzienia na 20 lat.