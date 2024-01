Donald Trump zwycięzcą prawyborów w stanie Iowa, drugi Ron DeSantis, trzecia Nikki Haley

Jak wynika z opublikowanych przez stanową Partię Republikańską rezultatów, Donald Trump wygrał we wszystkich podliczonych dotąd hrabstwach stanu (98 z 99), otrzymując ponad 55 tys. głosów, co przekłada się na ponad 51 procent poparcia. Stał się tym samym pierwszym kandydatem w historii prawyborów w Iowa, który zdobył ponad połowę głosów.

Podczas zwycięskiego przemówienia były prezydent uderzył w koncyliacyjny ton, zapowiadając, że już wkrótce podzielony kraj się zjednoczy, choć już chwilę później przystąpił do znanych z wieców ataków przeciwko demokratom i "komunistom, faszystom i marksistom" oraz mediom. Mówił też, że "rozwiąże kwestie Ukrainy i Izraela". - Rosja nigdy nie zaatakowałaby Ukrainy, gdybym był prezydentem. Putin i ja dobrze się dogadywaliśmy, dogadywaliśmy się bardzo dobrze - to dobra rzecz, nie zła rzecz - przekonywał.

Pierwsze prawybory

Prawybory w rolniczym stanie Iowa są tradycyjnie pierwszym z serii głosowań, które wyłonią kandydata partii w listopadowych wyborach. Kolejne odbędą się 23 stycznia w New Hampshire. Mimo że decydują one o wyznaczeniu zaledwie 40 z ponad 2,5 tys. delegatów na konwencję Partii Republikańskiej, która w lipcu w Milwaukee formalnie wybierze kandydata, mają one kluczowe znaczenie. To tu od miesięcy koncentrowały się wysiłki kampanii wyborczych kandydatów, zaś wynik w Iowa może przesądzić o dalszym sukcesie lub porażce kampanii.