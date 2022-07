Departament Stanu USA: denazyfikacja to jedno z najczęściej powtarzanych kłamstw Kremla

Rosyjskie władze mówiąc o "denazyfikacji", wypaczają prawdę o Holokauście i zakłamują historię - oświadczył w poniedziałek Departament Stanu USA. Resort przypomina że ponad 140 historyków potępiło "przyrównanie przez Rosję państwa ukraińskiego do nazistowskiego reżimu w celu usprawiedliwienia niesprowokowanej agresji", a propagandę Moskwy nazwało "błędną faktograficznie, moralnie odrażającą i głęboko obraźliwą" dla "ofiar nazizmu i tych, którzy odważnie z nim walczyli".

"Jednym z najczęściej powtarzanych kłamstw, którymi Kreml posługuje się, by usprawiedliwić wojnę przeciwko narodowi ukraińskiemu, jest to, że Rosja dąży do 'denazyfikacji' Ukrainy" - napisał w poniedziałek Departament Stanu Stanów Zjednoczonych na swojej stronie internetowej.