Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Niemal 90 lat monitorowali poparcie dla prezydentów USA. Dlaczego rezygnują

Donald Trump
Michał Sznajder o sondażach po roku prezydentury Trumpa
Instytut Gallupa nie będzie już monitorował poparcia dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Amerykańska firma badawcza ujmowała ten wskaźnik w swoich badaniach od lat 30. ubiegłego wieku i był on jednym z najważniejszych cytowanych w mediach. Jakie są przyczyny takiej decyzji?

Wskaźnik Gallupa od dziesięcioleci był jednym z najważniejszych barometrów opinii publicznej na temat oceny prezydenta. Jednak po 88 latach podjęto decyzję o zaprzestaniu publikowania takich sondaży - podaje portal The Hill. Decyzja zapadła w czasie, gdy Donald Trump nasila swoje groźby wobec prasy, komentują dzienniki.

Na pytanie, czy Biały Dom wpłynął na tę decyzję, rzecznik firmy badawczej Justin McCarthy, którego cytuje The Hill, odpowiedział, że "to strategiczna zmiana, oparta wyłącznie na celach i priorytetach badawczych Gallupa". - Koncentrujemy się na dostarczaniu analiz, które dostarczają informacji i napędzają znaczące zmiany - mówił McCarthy.

Niskie poparcie dla Donalda Trumpa

Jak ustalił portal, w ostatnich miesiącach ocena prezydenta Donalda Trumpa w badaniach przeprowadzonych przez Instytut Gallupa spadała. Po szczycie na poziomie 47 procent w lutym ubiegłego roku obniżyła się do 36 procent w grudniowym badaniu. Wynik z końca roku był jednym z najniższych, jakie ta firma badawcza odnotowała od czasu rozpoczęcia sondaży w latach 30. ubiegłego wieku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
55 procent Amerykanów uważa, że Trump posunął się za daleko

55 procent Amerykanów uważa, że Trump posunął się za daleko

Najgorsze notowania Trumpa od objęcia urzędu. Nowy sondaż

Najgorsze notowania Trumpa od objęcia urzędu. Nowy sondaż

Gdy w styczniu bieżącego roku "The New York Times" opublikował sondaż, w którym wskaźnik poparcia dla prezydenta wyniósł 40 procent, Donald Trump "zagroził rozszerzeniem swojego wcześniejszego pozwu o zniesławienie". Dziennik podkreśla, że "88 lat danych Gallupa daje historyczny kontekst temu, co w istocie stanowi miesięczny obraz poglądów Amerykanów".

Zgodnie z badaniami Instytutu Gallupa średnie poparcie dla Trumpa podczas pierwszej kadencji było jednym z najniższych, o jeden procent lepiej wypadł Joe Biden. Przez niemal 90 lat comiesięcznych sondaży Amerykanie najlepiej ocenili Johna Kennedy'ego i Dwighta Eisenhowera.

Ocena prezydentów USA. Sondaże Gallupa

Jak prezentuje się średnia ocen poprzedników Trumpa? John Kennedy miał 70 proc., Dwight Eisenhower 65 proc., George H.W. Bush 61 proc., Lyndon Johnson 55 proc., Bill Clinton 55 proc., Ronald Reagan 53 proc., Richard Nixon 49 proc., George W. Bush 49 proc., Barack Obama 48 proc., Gerald Ford 47 proc., Jimmy Carter 45,5 proc., Harry Truman 45 proc., Joe Biden 42 proc., Donald Trump 41 proc.

OGLĄDAJ: Trump ciągle robi to samo. I wciąż mu to działa. Da się z nim negocjować?
pc

Trump ciągle robi to samo. I wciąż mu to działa. Da się z nim negocjować?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Ewa Żebrowska / az

Źródło: The New York Times, The Hill, The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/LAURENT GILLIERON

Udostępnij:
Tagi:
Donald Trump
Czytaj także:
Recepta wzbudziła wątpliwości pracownika apteki (zdjęcie ilustracyjne)
E-recepty były przykrywką dla lekowego podziemia. Lekarze z zarzutami
Kielce
Auto uderzyło w drzewo na DW487, nie żyje kobieta
Auto uderzyło w drzewo, nie żyje 37-latka
Opole
imageTitle
Polski sukces wbrew logice. "Nie mamy totalnie nic"
EUROSPORT
Frida Karlsson
Nokaut Szwedki. Ma drugi złoty medal
RELACJA
29 min
pc
Kosmiczna ofensywa Polski. Już wkrótce możemy być najlepsi w Europie
KIJEK W KOSMOSIE
19-latek usłyszał już zarzut
Uderzył w inne auto. Nagranie pokazało, jak do tego doszło
Poznań
imageTitle
Trasa jak z koszmaru. Wypadały jedna po drugiej
EUROSPORT
pap_20241213_04P
Odwołany prezes i dwóch zastępców. Rewolucja w Azotach
BIZNES
Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek
Fundusz Sprawiedliwości wznawia działalność. Umowa podpisana
Polska
Sosnowiec
Duchowni, organista, katecheta. Skrzywdzonych co najmniej 50 dzieci
Katowice
Oblodzenie, gołoledź, ślisko
Połowa województw z niebezpiecznymi zjawiskami
METEO
Antresola podziemnego przystanku tramwajowego
Zima nie zatrzymała prac w tunelu tramwajowym. Ale może wpłynąć na harmonogram
Klaudia Kamieniarz
Jezioro Dąbie
Przypadki ptasiej grypy w Polsce. Mapa aktywnych ognisk
Szczecin
imageTitle
Włoszka dokonała cudu. Gąsienica-Daniel zjechała z problemami
EUROSPORT
shutterstock_1809043075
Kłopoty z płatnościami w całej Polsce. "Nie działają karty"
BIZNES
Kimberly Brook i James Van Der Beek z rodziną (2017)
Zmarł w wieku 48 lat, pozostawił sześcioro dzieci. Ostatni wpis aktora
Kultura i styl
rosja moskwa ludzie shutterstock_2702284625
Rosja próbuje zablokować popularną aplikację. "Zmniejszenie bezpieczeństwa"
BIZNES
shutterstock_2603953481
20 lat badań i zaskakujący wynik: jedno ćwiczenie obniżyło ryzyko schorzenia o 25 procent
Zdrowie
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
"Wielka korekta" i dymisja, w tle referendum za odwołaniem prezydenta
Kraków
Andrej Babis
Premier Czech krytykuje system UE. "Niszczą nasz przemysł"
BIZNES
Odnowiono witraże w kościele Opatrzności Bożej w Wesołej
Mycie, klejenie, kitowanie. Odnowili witraże wybitnego artysty
WARSZAWA
Wyburzają domy zbudowane na skażonym gruncie w Missouri
Gleba skażona odpadami jądrowymi, domy do wyburzenia. "28 lat wspomnień"
METEO
Operacja-bariatryczna-shutterstock_2622231729
"Nagle zauważyłam, że mam obojczyki". Tak zmienia się życie po operacji bariatrycznej
Zdrowie
imageTitle
Afera alkoholowa w skokach. Trener odesłany do domu
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump
Które kraje Europy poparły kandydaturę Trumpa do Nobla? To zależy...
KONKRET24
Wysłuchanie Pam Bondi w Kongresie
"Nie będziesz mi mówić, co mam robić, nieudaczniku". Burza w Waszyngtonie
Trzeba było wyważyć drzwi
Jeden zaatakował policjantów tasakiem, drugi trzymał łom
Lublin
Usłyszeli zarzuty rozboju
Weszli nocą do mieszkania 88-latki i zażądali pieniędzy
Lublin
Zdjęcie ze strony kancelarii prezydenta z wyeksponowanym napisem na koszulce i niewidoczną twarzą Karola Nawrockiego
"Analiza informacji" i brak odpowiedzi na kluczowe pytanie. Kancelaria prezydenta o spółce Nowrocky
Marcin Złotkowski, Kacper Sulowski
imageTitle
Poruszające słowa po dyskwalifikacji
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica