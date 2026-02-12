Michał Sznajder o sondażach po roku prezydentury Trumpa

Wskaźnik Gallupa od dziesięcioleci był jednym z najważniejszych barometrów opinii publicznej na temat oceny prezydenta. Jednak po 88 latach podjęto decyzję o zaprzestaniu publikowania takich sondaży - podaje portal The Hill. Decyzja zapadła w czasie, gdy Donald Trump nasila swoje groźby wobec prasy, komentują dzienniki.

Na pytanie, czy Biały Dom wpłynął na tę decyzję, rzecznik firmy badawczej Justin McCarthy, którego cytuje The Hill, odpowiedział, że "to strategiczna zmiana, oparta wyłącznie na celach i priorytetach badawczych Gallupa". - Koncentrujemy się na dostarczaniu analiz, które dostarczają informacji i napędzają znaczące zmiany - mówił McCarthy.

Niskie poparcie dla Donalda Trumpa

Jak ustalił portal, w ostatnich miesiącach ocena prezydenta Donalda Trumpa w badaniach przeprowadzonych przez Instytut Gallupa spadała. Po szczycie na poziomie 47 procent w lutym ubiegłego roku obniżyła się do 36 procent w grudniowym badaniu. Wynik z końca roku był jednym z najniższych, jakie ta firma badawcza odnotowała od czasu rozpoczęcia sondaży w latach 30. ubiegłego wieku.

Gdy w styczniu bieżącego roku "The New York Times" opublikował sondaż, w którym wskaźnik poparcia dla prezydenta wyniósł 40 procent, Donald Trump "zagroził rozszerzeniem swojego wcześniejszego pozwu o zniesławienie". Dziennik podkreśla, że "88 lat danych Gallupa daje historyczny kontekst temu, co w istocie stanowi miesięczny obraz poglądów Amerykanów".

Zgodnie z badaniami Instytutu Gallupa średnie poparcie dla Trumpa podczas pierwszej kadencji było jednym z najniższych, o jeden procent lepiej wypadł Joe Biden. Przez niemal 90 lat comiesięcznych sondaży Amerykanie najlepiej ocenili Johna Kennedy'ego i Dwighta Eisenhowera.

Ocena prezydentów USA. Sondaże Gallupa

Jak prezentuje się średnia ocen poprzedników Trumpa? John Kennedy miał 70 proc., Dwight Eisenhower 65 proc., George H.W. Bush 61 proc., Lyndon Johnson 55 proc., Bill Clinton 55 proc., Ronald Reagan 53 proc., Richard Nixon 49 proc., George W. Bush 49 proc., Barack Obama 48 proc., Gerald Ford 47 proc., Jimmy Carter 45,5 proc., Harry Truman 45 proc., Joe Biden 42 proc., Donald Trump 41 proc.

Opracowała Ewa Żebrowska / az