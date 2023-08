Podczas wywiadu radna została pocałowana przez nieznajomego. Kamery nagrały incydent i jej mocną reakcję

Inna Vernikov udzielała w ubiegłym tygodniu komentarza Hannah Kliger. Mówiła o fragmentach ołowianej farby, które rzekomo odpadały od belek znajdujących się na nadziemnym peronie metra i spadały na położoną poniżej niego ulicę. Gdy odpowiadała na pytania reporterki CBS New York, przechodzący obok mężczyzna podszedł do niej i znienacka pocałował ją w policzek. Całość zdarzenia zarejestrowały kamery stacji.

Sama Vernikov początkowo nie odnosiła się szerzej do sytuacji, ograniczając się jedynie do krótkiego komentarza pod wpisem Kliger. "Nie takiego wyrazu miłości spodziewałabym się od swoich wyborców!" - napisała wówczas. Trzy dni później reprezentantka 48. okręgu Rady Miasta Nowy Jork zamieściła na swoim profilu dłuższy wpis. "To, co przydarzyło mi się w zeszłym tygodniu na Brighton Beach, było przerażające, obrzydliwe i całkowicie nieodpowiednie. Niechciane i nieproszone zachowanie przechodnia stanowiło naruszenie mojej autonomii cielesnej i przestrzeni prywatnej" - zaznaczyła Vernikov. "Żadna kobieta nie powinna tego doświadczyć" - dodała.