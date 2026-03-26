Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Influencerka ma zapłacić niemal 2 miliony dolarów odszkodowania za rozbicie małżeństwa

|
Brenay Kennard
Amerykańska influencerka pozwana przez byłą żonę kochanka o rozbicie małżeństwa. Ma zapłacić niemal 2 mln dolarów odszkodowania
Źródło: TVN24
Sąd w Karolinie Północnej nakazał popularnej tiktokerce zapłatę 1,75 mln dolarów odszkodowania byłej żonie jej menedżera, która obwiniła ją o spowodowanie rozpadu jej małżeństwa - informują amerykańskie media. Influencerka odwołała się od wyroku, lecz sędziowie zdecydowali właśnie, że musi zapłacić 40 tys. dolarów zabezpieczenia na poczet przyszłego odszkodowania.

Brenay Kennard ma na TikToku 2,9 miliona obserwatorów, którym pokazuje swoje życie prywatne, ulubione kosmetyki, nowe paznokcie, fryzury. Dwa lata temu została pozwana przez żonę swojego menedżera, Tima Montague, z którym miała romans. Akira Montague obwiniła ją o rozbicie związku. Na drogę sądową wystąpiła na mocy prawa stanu Karolina Północna, które zezwala na pozwanie osoby trzeciej, jeśli to ta osoba odpowiada za rozpad związku. Jak pisze NBC News, w pozwie Montague oskarżyła Kennard m.in. o wykorzystywanie informacji pozyskanych dzięki przyjaźni z nią do podrywania jej męża.

Kennard zeznała w sądzie w listopadzie, że kobieta miała dać przyzwolenie na ich relację, a pozew to "same kłamstwa".

"Dwa razy się zastanowią, czy warto"

Brenay Kennard
Źródło: Kaitlin McKeown/The News & Observer/Tribune News Service/Getty Images

Ława przysięgłych sądu w Karolinie Północnej stanęła po stronie Montague. W poniedziałek nakazała tiktokerce zapłatę odszkodowania w wysokości 1,75 miliona dolarów (ok. 6,5 miliona złotych) za zerwanie więzi uczuciowych między małżonkami oraz "doprowadzenie do zdrady". Prawniczka Akiry Montague komentowała, że "ludzie muszą wiedzieć, że jeśli idą do łóżka z kimś, kto jest w związku małżeńskim, to w stanie Karolina Północna poniosą tego konsekwencje". - Może wówczas dwa razy się nad tym zastanowią - powiedziała stacji ABC11.

Brenay Kennard złożyła apelację od wyroku, we wtorek sąd nakazał jej jednak zapłatę 40 tys. dolarów jako zabezpieczenie wysokiej kwoty przyszłego odszkodowania do czasu rozstrzygnięcia apelacji.

Jak podaje CNN - Tim Montague i Brenay Kennard znali się od liceum. Obecnie są w związku małżeńskim.

OGLĄDAJ: Pakiet CPN. Co oznacza decyzja rządu?
Tusk

Pakiet CPN. Co oznacza decyzja rządu?
WYDANIE SPECJALNE

Tusk
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Redagował AM

Źródło: People, CNN, ABC11

Źródło zdjęcia głównego: Kaitlin McKeown/The News & Observer/Tribune News Service/Getty Images

Udostępnij:
Tagi:
USATikTokprawo
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

