Amerykańska influencerka pozwana przez byłą żonę kochanka o rozbicie małżeństwa. Ma zapłacić niemal 2 mln dolarów odszkodowania Źródło: TVN24

Brenay Kennard ma na TikToku 2,9 miliona obserwatorów, którym pokazuje swoje życie prywatne, ulubione kosmetyki, nowe paznokcie, fryzury. Dwa lata temu została pozwana przez żonę swojego menedżera, Tima Montague, z którym miała romans. Akira Montague obwiniła ją o rozbicie związku. Na drogę sądową wystąpiła na mocy prawa stanu Karolina Północna, które zezwala na pozwanie osoby trzeciej, jeśli to ta osoba odpowiada za rozpad związku. Jak pisze NBC News, w pozwie Montague oskarżyła Kennard m.in. o wykorzystywanie informacji pozyskanych dzięki przyjaźni z nią do podrywania jej męża.

Kennard zeznała w sądzie w listopadzie, że kobieta miała dać przyzwolenie na ich relację, a pozew to "same kłamstwa".

"Dwa razy się zastanowią, czy warto"

Brenay Kennard

Ława przysięgłych sądu w Karolinie Północnej stanęła po stronie Montague. W poniedziałek nakazała tiktokerce zapłatę odszkodowania w wysokości 1,75 miliona dolarów (ok. 6,5 miliona złotych) za zerwanie więzi uczuciowych między małżonkami oraz "doprowadzenie do zdrady". Prawniczka Akiry Montague komentowała, że "ludzie muszą wiedzieć, że jeśli idą do łóżka z kimś, kto jest w związku małżeńskim, to w stanie Karolina Północna poniosą tego konsekwencje". - Może wówczas dwa razy się nad tym zastanowią - powiedziała stacji ABC11.

Brenay Kennard złożyła apelację od wyroku, we wtorek sąd nakazał jej jednak zapłatę 40 tys. dolarów jako zabezpieczenie wysokiej kwoty przyszłego odszkodowania do czasu rozstrzygnięcia apelacji.

Jak podaje CNN - Tim Montague i Brenay Kennard znali się od liceum. Obecnie są w związku małżeńskim.

