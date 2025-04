Wiceprezydent USA ostrzega przed "mrocznym XXI wiekiem". Ale widzi wyjście

J.D. Vance wraz z rodziną odwiedza Indie Źródło: Reuters

Wiceprezydent USA J.D. Vance, który przebywa w Indiach wraz z rodziną, oznajmił, że USA chcą mieć większy dostęp do indyjskiego rynku. Ocenił też, że jeśli obydwu państwom nie uda się współpracować, to XXI wiek może się okazać dla świata "mrocznym czasem".

Jak zapewnił J.D. Vance, prezydent Donald Trump chce, by Stany Zjednoczone i Indie rozwijały się, a oba kraje mogą współpracować w dziedzinie handlu, obrony i energii, tak by było to korzystne dla obu stron.

- Jeśli Indie i Stany Zjednoczone będą ze sobą skutecznie współpracować, zobaczymy XXI wiek, który upłynie pomyślnie i pod znakiem pokoju - powiedział wiceprezydent w przemówieniu w północno-zachodnim indyjskim mieście Dźajpur. - Ale uważam też, że jeśli nie będziemy ze sobą skutecznie współpracować, XXI wiek może okazać się dla świata mrocznym czasem - dodał.

Wiceprezydent oznajmił, że Amerykanie chcą większego dostępu do indyjskiego rynku. Podkreślił, że Indie powinny rozważyć usunięcie barier dla amerykańskich inwestorów.

Wizyta w trudnym momencie

Vance przekazał ponadto, że Waszyngton chciałby wesprzeć Delhi w poszukiwaniu podmorskich złóż gazu i minerałów. Oznajmił, że chciałyby też, by Indie kupowały więcej amerykańskiego uzbrojenia i energii, oraz zapowiedział, że oba kraje będą produkować "dużo sprzętu obronnego".

Wiceprezydent USA rozpoczął czterodniową wizytę w Indiach w poniedziałek. Tego dnia w Delhi rozmawiał z premierem Indii Narendrą Modim. Przyznał, że przywódca Indii jest "trudnym negocjatorem" i dlatego budzi szacunek.

Jak podkreślił Reuters, wizyta Vance'a w Indiach jest w dużej mierze prywatna, obejmuje np. udział w uroczystości ślubnej w Dźajpurze. Wiceprezydent przyleciał do Indii z rodziną, w tym żoną Ushą, która jest córką indyjskich imigrantów.

Wizyta następuje w bardzo ważnym momencie, ponieważ indyjski rząd czyni wysiłki, by zawrzeć wstępne porozumienie handlowe z USA i uniknąć wysokich taryf celnych, nałożonych przez prezydenta Trumpa, a także wzmocnić relacje z jego administracją.

Postęp w sprawie handlu

Jak twierdzi Reuters, Indie są gotowe obniżyć cła na ponad połowę towarów importowanych z USA, których wartość w 2024 roku wyniosła niemal 42 mld dolarów, co miałoby ułatwić zawarcie porozumienia.

USA są obecnie największym partnerem handlowym Indii - wartość bilateralnej wymiany handlowej w ubiegłym roku wyniosła 129 mld dol. z nadwyżką 45,7 mld dol. po stronie Indii.

Vance powiedział, że osiągnął podczas rozmów z Modim postęp w sprawie handlu, i potwierdził, że obie strony uzgodniły zakres warunków negocjacji handlowych.