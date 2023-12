Indiana. Miał wypadek, po sześciu dniach odnalazło go dwóch wędkarzy. "Cud, że żyje"

Dwóch wędkarzy w stanie Indiana znalazło we wtorek mężczyznę we wraku jego samochodu po tym, jak ten rozbił się 20 grudnia. Spędził w nim sześć dni. Mario Garcia i jego zięć Nivardo De La Torre szukali miejsc do wędkowania, kiedy odkryli pojazd w płytkim strumyku pod mostem na autostradzie międzystanowej 94 w Portage w stanie Indiana - pisze brytyjski "Guardian".

Po odkryciu samochodu mężczyźni zajrzeli do środka i znaleźli ciało. - Dotknęli go, a ta osoba odwróciła głowę i zaczęła z nimi rozmawiać. To ich trochę rozbawiło - przekazał agencji Associated Press sierż. Glen Fifield z lokalnej policji.