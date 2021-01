180 podpisów. Demokraci zdecydowali w sprawie wniosku o impeachment Trumpa

Ted Lieu to kongresmen, który brał aktywnie udział w procesie impeachmentu Donalda Trumpa w grudniu 2019 roku, który ostatecznie zakończył się niepowodzeniem w Senacie. W sobotę Lieu przekazał, że demokraci w Izbie Reprezentantów przedłożą w poniedziałek artykuły impeachmentu prezydenta USA Donalda Trumpa. W następstwie zamieszek zwolenników Trumpa na Kapitolu z 6 stycznia pod nowym artykułem impeachmentu podpisało się 180 kongresmenów.

"Podżeganie do powstania"

Wcześniej portal CNN podał, że demokraci w Izbie Reprezentantów planują w poniedziałek przedstawić w Kongresie artykuł impeachmentu wobec prezydenta Trumpa i głosować nad nim w przyszłym tygodniu. We wstępnym projekcie aktu - jak podało CNN - oskarża się go o "podżeganie do powstania".