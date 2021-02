Biden o oskarżeniach wobec Trumpa: ten smutny rozdział historii przypomina nam, że demokracja jest krucha

Amerykański Senat uniewinnił w sobotę byłego prezydenta Donalda Trumpa od zarzutu "podżegania do przewrotu", o co w artykule impeachmentu oskarżała go zdominowana przez demokratów Izba Reprezentantów. W głosowaniu większość senatorów uznała winę Trumpa - wśród nich było siedmioro przedstawicieli Partii Republikańskiej - jednak nie wystarczyło to, by osiągnąć wymagane dwie trzecie głosów.