USA będą mogły deportować imigranckie rodziny. Sąd przychylił się do stanowiska Białego Domu

Amerykański sąd apelacyjny przychylił się do stanowiska Białego Domu w sprawie deportacji rodzin imigranckich, które nielegalnie przekraczają granicę Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Administracja prezydenta Joe Bidena zaskarżyła wcześniejszą decyzję sądu okręgowego z 16 września, która tego zakazywała.

Jak zauważyła telewizja CBS, służby graniczne USA wykorzystały to rozporządzenie do deportacji setek tysięcy migrantów. Odbywa się to bez rozpraw sądowych lub przesłuchania chcących ubiegać się o azyl.