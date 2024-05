Ile zarabia prezydent USA? Biały Dom publikuje dokumentację

W kwietniu Biały Dom ujawnił zeznanie podatkowe Bidenów, z którego wynika, że amerykańska para prezydencka zarobiła w zeszłym roku 619 976 dolarów (około 2 mln 400 tys. złotych), z czego zapłaciła 146 629 dolarów (ok. 574 tys. zł) federalnego podatku dochodowego, przy stawce opodatkowania 23,7 procent. Joe i Jill Bidenowie przekazali także datki w wysokości 20 477 dolarów (ok. 80 tys. zł) na rzecz 17 różnych organizacji charytatywnych - dowiadujemy się z dokumentacji na stronie Białego Domu.

Ile zarabia prezydent USA?

Biden jako prezydent Stanów Zjednoczonych zarabia 400 tys. dolarów rocznie (ok. 1 mln 580 tys. zł) z tytułu pełnienia funkcji głowy państwa.

W raporcie podpisanym przez Joe Bidena czytamy więc, że prezydent USA w 2023 roku otrzymał tantiemy za dwie książki, chociaż kwoty za każdą z nich określono jako "żadne (lub mniejsze niż 201 dolarów)". Z raportu wynika również, że majątek Bidenów był wart od 1,09 mln do 2,57 mln dolarów. Amerykańska para prezydencka jest zadłużona na kwotę od 250 tys. do 500 tys. dolarów z tytułu kredytu hipotecznego na dom w Delaware, a także na kwotę od 45 tys. do 150 tys. dolarów z tytułu innych kredytów.