USA i Wielka Brytania zbombardowały cele rebeliantów Huti w Jemenie

Stany Zjednoczone i Wielka Brytania rozpoczęły w nocy z czwartku na piątek ataki na cele powiązane z rebeliantami Huti w Jemenie. To odpowiedź na trwające od listopada ataki Hutich na statki na Morzu Czerwonym. Przeprowadzenie uderzenia potwierdził prezydent USA Joe Biden. Brytyjski premier Rishi Sunak wskazał z kolei, że nie można pozwolić, by destabilizujące ataki rebeliantów trwały dalej.

Atak został potwierdzony przez przedstawiciela Huti, który na platformie X poinformował, że prowadzone są naloty na kilka jemeńskich miast. Rebelianci ostrzegli, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania "zapłacą wysoką cenę" za tę "rażącą agresję". Huti od miesięcy obierają za cel statki zmierzające do Izraela w celu wsparcia swoich sojuszników z Hamasu.

Biały Dom: uderzenia skupiły się na radarach i instalacjach rakietowych i dronowych

O przeprowadzonym uderzeniu poinformował później również prezydent USA Joe Biden. - Siły wojskowe USA i Wielkiej Brytanii, przy wsparciu Australii, Bahrajnu, Kanady i Holandii skutecznie przeprowadziły uderzenia w Jemenie na cele należące do rebeliantów Huti - stwierdził. Podkreślił, że te uderzenia są bezpośrednią odpowiedzią na ataki Huti na statki płynące po Morzu Czerwonym.

Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) podało, że do uderzenia doszło o godzinie 2:30 (czasu sanajskiego). Przekazało, że atak na jemeńskich rebeliantów ma na celu "zmniejszyć ich zdolność do kontynuowania ich nielegalnych działań i lekkomyślnych ataków na statki amerykańskie i międzynarodowe oraz żeglugę handlową na Morzu Czerwonym".

"Celem tej wielonarodowej akcji były systemy radarowe, systemy obrony powietrznej oraz miejsca przechowywania i wystrzeliwania bezzałogowych systemów powietrznych do ataku jednokierunkowego, rakiet manewrujących i rakiet balistycznych" - poinformował CENTCOM.

"Znaczący" efekt uderzenia

Według przedstawicieli władz w Waszyngtonie, choć uderzenie nie zniszczy wszystkich zdolności ofensywnych Huti, to odniosło ono "znaczący" efekt. - To było znaczące działanie, przeprowadzone z pełnym oczekiwaniem, że zdegraduje ono w znaczący sposób zdolności Huti do przeprowadzania dokładnie takich ataków, których dokonywali w ostatnich tygodniach - zaznaczył oficjel Białego Domu.