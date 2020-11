Pompeo zapowiada rozmowy gospodarcze z Tajwanem. Pekin: to ingerencja w wewnętrzne sprawy Chin

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo na konferencji prasowej we wtorek wieczorem przekazał, że rozmowy, które odbędą się pod koniec miesiąca między USA i Tajwanem poprowadzi podsekretarz stanu do spraw gospodarczych Keith Krach. Krach odwiedził Tajwan we wrześniu tego roku. Spotkał się wtedy z prezydent Cai Ying-wen, premierem Su Tseng-changiem i ministrem spraw zagranicznych Josephem Wu. Była to pierwsza od 1979 roku oficjalna wizyta przedstawiciela Departamentu Stanu USA na Tajwanie.