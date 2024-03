Jak podaje "Financial Times", wzmocnienie współpracy nastąpi formalnie 10 kwietnia w Białym Domu podczas wizyty premiera Fumio Kishidy w Waszyngtonie.

Czytaj też: Premier zwolnił syna ze stanowiska. Powód: kontrowersyjne zdjęcia z imprezy Jak pisze gazeta, sojusznicy chcą wzmocnić swoje więzi w zakresie bezpieczeństwa, aby odpowiedzieć na to, co postrzegają jako rosnące zagrożenie ze strony Chin i co wymaga od ich sił zbrojnych współpracy i bardziej płynnego planowania, szczególnie w przypadku kryzysu, takiego jak ewentualny konflikt na Tajwanie.