Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Koniec rozmów, efektu nie ma. Gospodarz komentuje

|
Islamabad
J.D. Vance o rozmowach na linii USA-Iran. "Nie osiągnęliśmy porozumienia"
Źródło: TVN24, Reuters
Pakistański minister spraw zagranicznych Ishaq Dar po fiasku rozmów pokojowych USA - Iran w Islamabadzie zapewnił, że Pakistan będzie "nadal odgrywał swoją rolę w ułatwianiu współpracy i dialogu" między krajami. "Konieczne jest, aby strony nadal dotrzymywały zobowiązania do zawieszenia broni" - oświadczył.

Ishaq Dar wezwał obie strony do przestrzegania dwutygodniowego rozejmu, który wszedł w życie w nocy z wtorku na środę.

"Mamy nadzieję, że obie strony będą nadal działać w pozytywnym duchu, aby osiągnąć trwały pokój i dobrobyt dla całego regionu i nie tylko. Konieczne jest, aby strony nadal dotrzymywały zobowiązania do zawieszenia broni" - napisał szef MSZ Pakistanu na platformie X.

Podkreślił, że "Pakistan odgrywał i będzie nadal odgrywał swoją rolę w ułatwianiu współpracy i dialogu między Islamską Republiką Iranu a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w nadchodzących dniach". "W imieniu Pakistanu chciałbym wyrazić wdzięczność obu stronom za docenienie wysiłków Pakistanu na rzecz osiągnięcia zawieszenia broni oraz jego roli mediatora" - dodał.

Rozmowa pomiędzy J.D. Vance, Shehbazem Sharifem i Mohammadem Ghalibafem transmitowana w pakistańskiej telewizji
Źródło: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB

USA i Iran bez porozumienia

Prowadzone w sobotę w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, negocjacje pokojowe między Iranem a USA zakończyły się niepowodzeniem, co przyznały zarówno irańskie oficjalne media, jak i stojący na czele amerykańskiej delegacji wiceprezydent J.D. Vance. Delegacje obu krajów już wyjechały z Pakistanu.

J.D. Vance w oświadczeniu dla mediów nie określił, czy i kiedy planowana jest kolejna runda rozmów.

Fiasko rozmów pokojowych. J.D. Vance wraca do USA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Fiasko rozmów pokojowych. J.D. Vance wraca do USA

W sobotę upłynęło sześć tygodni od chwili, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi.

OGLĄDAJ: Rabenda o wyborze sędziów TK: prezydent nie powiedział, że nie przyjmie ślubowania
12 1045 kawa cl-0012

Rabenda o wyborze sędziów TK: prezydent nie powiedział, że nie przyjmie ślubowania
NA ŻYWO

12 1045 kawa cl-0012
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SOHAIL SHAHZAD

Udostępnij:
Tagi:
IranBliski WschódPakistanUSA
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
