Świat Koniec rozmów, efektu nie ma. Gospodarz komentuje

J.D. Vance o rozmowach na linii USA-Iran. "Nie osiągnęliśmy porozumienia"

Ishaq Dar wezwał obie strony do przestrzegania dwutygodniowego rozejmu, który wszedł w życie w nocy z wtorku na środę.

"Mamy nadzieję, że obie strony będą nadal działać w pozytywnym duchu, aby osiągnąć trwały pokój i dobrobyt dla całego regionu i nie tylko. Konieczne jest, aby strony nadal dotrzymywały zobowiązania do zawieszenia broni" - napisał szef MSZ Pakistanu na platformie X.

Podkreślił, że "Pakistan odgrywał i będzie nadal odgrywał swoją rolę w ułatwianiu współpracy i dialogu między Islamską Republiką Iranu a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w nadchodzących dniach". "W imieniu Pakistanu chciałbym wyrazić wdzięczność obu stronom za docenienie wysiłków Pakistanu na rzecz osiągnięcia zawieszenia broni oraz jego roli mediatora" - dodał.

Rozmowa pomiędzy J.D. Vance, Shehbazem Sharifem i Mohammadem Ghalibafem transmitowana w pakistańskiej telewizji Źródło: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB

USA i Iran bez porozumienia

Prowadzone w sobotę w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, negocjacje pokojowe między Iranem a USA zakończyły się niepowodzeniem, co przyznały zarówno irańskie oficjalne media, jak i stojący na czele amerykańskiej delegacji wiceprezydent J.D. Vance. Delegacje obu krajów już wyjechały z Pakistanu.

J.D. Vance w oświadczeniu dla mediów nie określił, czy i kiedy planowana jest kolejna runda rozmów.

W sobotę upłynęło sześć tygodni od chwili, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi.

