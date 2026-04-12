Koniec rozmów, efektu nie ma. Gospodarz komentuje
Ishaq Dar wezwał obie strony do przestrzegania dwutygodniowego rozejmu, który wszedł w życie w nocy z wtorku na środę.
"Mamy nadzieję, że obie strony będą nadal działać w pozytywnym duchu, aby osiągnąć trwały pokój i dobrobyt dla całego regionu i nie tylko. Konieczne jest, aby strony nadal dotrzymywały zobowiązania do zawieszenia broni" - napisał szef MSZ Pakistanu na platformie X.
Podkreślił, że "Pakistan odgrywał i będzie nadal odgrywał swoją rolę w ułatwianiu współpracy i dialogu między Islamską Republiką Iranu a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w nadchodzących dniach". "W imieniu Pakistanu chciałbym wyrazić wdzięczność obu stronom za docenienie wysiłków Pakistanu na rzecz osiągnięcia zawieszenia broni oraz jego roli mediatora" - dodał.
USA i Iran bez porozumienia
Prowadzone w sobotę w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, negocjacje pokojowe między Iranem a USA zakończyły się niepowodzeniem, co przyznały zarówno irańskie oficjalne media, jak i stojący na czele amerykańskiej delegacji wiceprezydent J.D. Vance. Delegacje obu krajów już wyjechały z Pakistanu.
J.D. Vance w oświadczeniu dla mediów nie określił, czy i kiedy planowana jest kolejna runda rozmów.
W sobotę upłynęło sześć tygodni od chwili, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SOHAIL SHAHZAD