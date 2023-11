"Okno możliwości" dla państw Zachodu. Mają szansę przeciwstawić się wpływom Moskwy

Śmierć Jewgienija Prigożyna zachwiała stosunkami między wagnerowcami a Republiką Środkowoafrykańską (RŚA), która po raz pierwszy zaprosiła do kraju rosyjskich "instruktorów wojskowych" w 2017 roku. Słabo wyszkolona i niedofinansowana armia tego afrykańskiego państwa miała trudności z opanowaniem grup rebeliantów, prowadzących od 2012 roku bunt - przypomina "New York Times".

Okno możliwości dla USA i Francji

Część działań wagnerowców w Afryce próbowało przejąć rosyjskie ministerstwo obrony, jednak brak pewności co do dalszych losów rosyjskich najemników w RŚA otworzyło okno możliwości dla Stanów Zjednoczonych i Francji, by przeciwstawić się wpływom Moskwy - mówi "New York Times" jeden z wysokiej rangi zachodnich dyplomatów.