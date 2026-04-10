Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Syn Bidena i synowie Trumpa będą walczyć w klatce? "Zrobię to"

|
Hunter Biden - Donald Trump Jr. - Eric Trump
Hunter Biden stanął przed sądem w Delaware. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Hunter Biden, syn Joe Bidena zapowiedział w mediach społecznościowych, że jest gotów zmierzyć się w klatce z synami Donalda Trumpa. - Zrobię to, wchodzę na 100 procent - zapewnił.

W czwartek na Instagramie pojawiło się nagranie, w którym syn Joe Bidena - 56-letni Hunter Biden rzuca wyzwanie najstarszym synom Donalda Trumpa - 48-letniemu Donaldowi Jr. i 42-letniemu Ericowi Trumpowi. Opublikowano je na profilu Channel5 prowadzonym przez lewicowego komentatora i twórcę internetowego Andrew Callaghana.

Jak wyjaśnił Biden, Callaghan zadzwonił do niego i zaprosił do udziału w trasie Channel 5 pod koniec miesiąca. - Wydaje mi się, że próbuje zorganizować pojedynek w klatce pomiędzy mną, Erikiem i Donaldem Jr. Powiedziałem mu, że zrobię to, wchodzę na 100 procent, jeśli uda mu się to zorganizować. A jeśli nie to i tak przyjadę - powiedział Biden. - Myślę, że ma w zanadrzu mnóstwo innych niespodzianek - dodał, zachęcając do kupowania biletów.

Pojedynek w klatce synów byłego i obecnego prezydenta USA?

Jak dotąd ani synowie Trumpa, ani otoczenie prezydenta USA nie udzielili komentarza w tej sprawie. Nie jest jasne czy i kiedy dokładnie pojedynek miałby się odbyć. Reuters przypomina, że 14 czerwca Biały Dom planuje zorganizowanie podobnej imprezy, z udziałem prawdziwych zawodników sztuk walki (UFC), w ramach wydarzeń z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych.

W oświadczeniu przesłanym USA Today Callaghan ocenił, że jego zdaniem Hunter Biden wypowiedział te słowa "żartobliwie", ale "z przyjemnością zorganizuje" walkę w klatce, jeśli Donald Trump Jr. i Eric Trump będą "gotowi zmierzyć się z Hunterem w pojedynku".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Wiem dokładnie, co się stało podczas tamtej debaty". Syn Bidena ujawnia

"Wiem dokładnie, co się stało podczas tamtej debaty". Syn Bidena ujawnia

Melania Trump grozi pozwem na miliard dolarów, wywiad już usunięto

Melania Trump grozi pozwem na miliard dolarów, wywiad już usunięto

Źródło: Reuters, USA Today

Źródło zdjęcia głównego: JUSTIN LANE, CAROLINE BREHMAN, YURI GRIPAS / PAP

Udostępnij:
Tagi:
USAHunter BidenDonald TrumpJoe Biden
Paulina Borowska
Paulina Borowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Trening podejmowania astronautów z kapsuły Orion, styczeń 2026
Misja Artemis II. Czy pogoda pokrzyżuje plany NASA?
METEO
shutterstock_2710287137
Przewoźnik przeprasza i żegna się z Polską. Dla innych może to być "sygnał ostrzegawczy"
Piotr Krysztofiak
imageTitle
Piątek pod znakiem zmagań singlistek. Jakie szanse mają Polki?
Najnowsze
Pakistan. Wiec poparcia dla zawieszenia broni USA-Iran
Dlaczego to Pakistan jest mediatorem na Bliskim Wschodzie? Ma ważne powody
Świat
Pożar cysterny na drodze S7 w Chęcinach
Pożar cysterny i czarny dym nad trasą S7
Kielce
Biały Dom
"Korupcja i wykorzystywanie luk prawnych kwitną". Ostrzeżenie dla urzędników
BIZNES
Budynek Sejmiku Województwa Mazowieckiego na wizualizacjach
Nowe budynki w historycznym otoczeniu
WARSZAWA
Statek zacumowany u wybrzeżu Dubaju
20 tysięcy osób w sytuacji bez wyjścia. "Staje się to niemożliwe"
BIZNES
imageTitle
"Nowe rozdanie". Polki bez Świątek, ale z pozytywną energią
EUROSPORT
imageTitle
Przechytrzył Zidane'a w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Kierowca nie zadbał o odpowiednią widoczność
"Taka jazda mogła się skończyć tragicznie"
Poznań
imageTitle
Robert Lewandowski żegna Jacka Magierę
EUROSPORT
Policja znalazła ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Ojciec spytał Izabelę, kto jej to zrobił. To były jej ostatnie słowa
Katowice
pap_20260317_1TZ
Vance jak "worek treningowy" i "smutny błazen dworski"
Świat
Jordan Bardella - Maria Carolina de Bourbon
"Przyłapani"? Ujawniono, z kim spotyka się szef Zjednoczenia Narodowego
Świat
Wiec partii TISZA, 15 marca 2026
"Możliwe, że od niedzieli będziemy mieli Warszawę w Budapeszcie"
Świat
Scott Bessent i Jerome Powell
Pilne spotkanie z szefami banków w Waszyngtonie. Ostrzeżenie przed nowym narzędziem
BIZNES
wozek kontuzja fizjoterapeuta ortopeda zdrowie shutterstock_2273483969
Choroba postępuje nieubłaganie. Leki, które mogą to spowolnić, nie są refundowane
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Świat sportu żegna Jacka Magierę
EUROSPORT
10 1000 s1 cl-0017
"Cała szóstka chce rozpocząć pracę". Sędziowie weszli do TK
Polska
imageTitle
"Graliśmy razem. Człowiekowi zaczyna się głos łamać"
EUROSPORT
Konferencja na temat modernizacji Teatru Wielkiego
Miliony na modernizację historycznego gmachu
WARSZAWA
imageTitle
"Reprezentacja była mu kiedyś pisana"
EUROSPORT
Śremscy policjanci zatrzymali sześć osób
Porwali 16-latka z ulicy, to miała być "nauczka". Wyrok
Poznań
Lotnisko na Maderze - zdj. poglądowe
Odwołane loty, poważne opóźnienia. Silny wiatr na Maderze
METEO
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Ceny paliw w sobotę. Są nowe stawki
BIZNES
Tomasz Lenz
Zabieg syna senatora KO. Szpital potwierdza uchybienia, jest kontrola NFZ
Kujawsko-Pomorskie
zdrapka kupon losowanie moneta shutterstock_1587538993
Mieli podzielić się wygraną po równo. Narzeczona zniknęła ze zdrapką
Świat
Mężczyzna zatrzymany przez policjantów
Horror na parkingu. Kobieta sterroryzowana nożem i porwana
Katowice
Kampania wyborcza, Węgry
Władze Węgier oskarżają amerykańskiego giganta, że działa na ich "niekorzyść"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica