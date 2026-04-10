Świat Syn Bidena i synowie Trumpa będą walczyć w klatce? "Zrobię to" Paulina Borowska |

Hunter Biden stanął przed sądem w Delaware.

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek na Instagramie pojawiło się nagranie, w którym syn Joe Bidena - 56-letni Hunter Biden rzuca wyzwanie najstarszym synom Donalda Trumpa - 48-letniemu Donaldowi Jr. i 42-letniemu Ericowi Trumpowi. Opublikowano je na profilu Channel5 prowadzonym przez lewicowego komentatora i twórcę internetowego Andrew Callaghana.

Jak wyjaśnił Biden, Callaghan zadzwonił do niego i zaprosił do udziału w trasie Channel 5 pod koniec miesiąca. - Wydaje mi się, że próbuje zorganizować pojedynek w klatce pomiędzy mną, Erikiem i Donaldem Jr. Powiedziałem mu, że zrobię to, wchodzę na 100 procent, jeśli uda mu się to zorganizować. A jeśli nie to i tak przyjadę - powiedział Biden. - Myślę, że ma w zanadrzu mnóstwo innych niespodzianek - dodał, zachęcając do kupowania biletów.

Pojedynek w klatce synów byłego i obecnego prezydenta USA?

Jak dotąd ani synowie Trumpa, ani otoczenie prezydenta USA nie udzielili komentarza w tej sprawie. Nie jest jasne czy i kiedy dokładnie pojedynek miałby się odbyć. Reuters przypomina, że 14 czerwca Biały Dom planuje zorganizowanie podobnej imprezy, z udziałem prawdziwych zawodników sztuk walki (UFC), w ramach wydarzeń z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych.

W oświadczeniu przesłanym USA Today Callaghan ocenił, że jego zdaniem Hunter Biden wypowiedział te słowa "żartobliwie", ale "z przyjemnością zorganizuje" walkę w klatce, jeśli Donald Trump Jr. i Eric Trump będą "gotowi zmierzyć się z Hunterem w pojedynku".