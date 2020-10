Zakaziła się koronawirusem przed Donaldem Trumpem. Kim jest Hope Hicks?

To ona zakaziła się koronawirusem tuż przed amerykańską parą prezydencką i to prawdopodobnie od niej koronawirusem zakaziła się amerykańska para prezydencka. Z Trumpami związana jest od lat, a prezydentowi doradza, choć przed pracą w Białym Domu nie miała doświadczenia politycznego. Kim jest Hope Hicks, 31-letnia była modelka?

Hope Hicks rozpoczęła swoją karierę w public relations, a jednym z jej klientów była firma modowa Ivanki Trump, córki prezydenta USA. Pracowała też jako modelka - między innymi dla Ralpha Laurena, w ramach swojej pracy prezentowała również ubrania Ivanki Trump. Jak zauważa BBC, praca z córką Donalda Trumpa oznaczała, że Hope Hicks w końcu zwróciła uwagę przyszłego prezydenta USA. W październiku 2014 roku Trump osobiście wybrał ją do pracy w PR swojej firmy zajmującej się nieruchomościami. Później w wywiadzie dla "GQ" ocenił, że "Hope jest wybitna".

Początek kariery w polityce

Na początku 2015 roku Hicks znalazła się w centrum polityki. Na początku kampanii prezydenckiej pomagała Trumpowi w prowadzeniu jego konta na Twitterze, notując, co chciał powiedzieć i nakazując innym członkom organizacji Trumpa, aby to tweetowali.

Kiedy kampania stała się poważniejsza, musiała zdecydować, czy zostać pełnoetatową polityczną sekretarz prasową Trumpa, czy wrócić do pracy w firmie zajmującej się nieruchomościami. Wtedy wybrała to drugie, ale Donald Trump poprosił ją o pozostanie w jego zespole politycznym, co zaakceptowała.