Powieść polityczna Hillary Clinton w amerykańskich księgarniach. "To dzwonek alarmowy"

Książka byłej sekretarz stanu USA Hillary Clinton oraz kanadyjskiej autorki kryminałów Louise Penny trafiła we wtorek do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Powieść "State of terror" opowiada o działaniach fikcyjnej szefowej dyplomacji wobec globalnego spisku terrorystycznego.

Hillary Clinton: "State of terror" to dzwonek alarmowy

Książka zawiera wiele aluzji do światowych przywódców, z którymi Adams ma do czynienia, w tym prezydenta Rosji Władimira Putina, czy brytyjskiego premiera, a wcześniej szefa dyplomacji Borisa Johnsona. Jest też fikcyjna postać byłego prezydenta USA Erica Dunna wzorowana na Donaldzie Trumpie. Jak pisze w recenzji "New York Times", w powieści Clinton Dunn występuje jako kluczowa postać prawicowego spisku, którego członkowie uważają go za "idiotę", lecz pożytecznego dla ich celów.