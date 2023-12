Media: influencerka zastrzelona przez męża. Dwa dni wcześniej sąd zakazał mu się do niej zbliżać

Cachuela została zastrzelona 22 grudnia na jednym z parkingów w Honolulu, największym mieście Hawajów. Jak informuje "The Honolulu Star-Advetiser", powołując się na relacje rodziny influencerki, świadkiem tragedii była jej 11-letnia córka. Zabójca kobiety został zidentyfikowany jako 44-letni mąż ofiary. Tego samego dnia mężczyzna znaleziono martwego niedaleko miejsca, w którym doszło do zbrodni - podaje "The Honolulu Star-Advetiser".

"Wielokrotnie ignorował prośby o zostawienie jej oraz jej dzieci w spokoju"

Z dokumentów, które przywołuje dziennik wynika, że zaledwie dwa dni przez śmiercią 33-latki sąd wystawił mężowi zakaz zbliżania się rodziny. Przyczyną wniosku o taki zakaz miała być przemoc domowa. "Robię to, aby chronić siebie i swoje dzieci, a także po to, by (mąż - red.) otrzymał pomoc, której potrzebuje" - pisała w cytowanym przez gazetę dokumencie, złożonym w sądzie 8 grudnia. Kobieta twierdziła też w swoim wniosku, że mąż wielokrotnie ignorował prośby o zostawienie jej oraz jej dzieci w spokoju. Hawajski dziennik "The Honolulu Star-Advetiser" informuje, że mężczyzna śledził swoją partnerkę, obserwując lokalizację jej telefonu oraz GPS znajdującego się w jej aucie.