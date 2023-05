Harry i Meghan w "niemal katastrofalnym pościgu samochodowym"

czytaj dalej

Po tym, jak pojawiły się spekulacje o jego problemach zdrowotnych, przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka na kilka dni zniknął. Pokazał się publicznie dopiero po blisko tygodniu i - jak odnotowują lokalne media - nie wyglądał najlepiej. Co spowodowało, że postanowił stanąć przed kamerami? "Trzeba było reagować i pokazać słabość. To nie było najlepsze rozwiązanie, ale dalsza pauza spowodowałaby jeszcze więcej problemów" - ocenił w rozmowie z niezależnym białoruskim portalem Zerkalo.io politolog Andrej Kazakiewicz. I dodał, że to "przejście na nowy etap osłabienia jego wizerunku".