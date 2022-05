Zamordowała 25-letnią gwiazdę kolarstwa. Z zazdrości o chłopaka

Krótki romans, telefony od dziewczyny

Strickland wrócił do Armstrong, jednak ukrywał przed nią, że dalej ma kontakt z Wilson. Zapewnia, że utrzymywał z nią stosunki koleżeńskie i zawodowe. 35-letnia instruktorka jogi była bardzo zazdrosna o Wilson. Kilka razy dzwoniła do cyklistki i ostrzegała, żeby "trzymała się z daleka" od jej partnera.

W dniu morderstwa Wilson spotkała się ze Stricklandem i poszła z nim na basem. Później zjedli kolację. Następnie mężczyzna odwiózł ją do domu, ale nie wszedł do środka. Kamera zainstalowana przy posesji zarejestrowała samochód Stricklanda po godzinie 20:30. Chwilę później przed mieszkaniem zaparkował SUV. Policja twierdzi, że należał on do Armstrong. Ciało Wilson jej koleżanka odkryła po powrocie do domu, koło 22:00.