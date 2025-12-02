Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Walczy o życie, "pokazał kciuk w górę"

Żołnierze Gwardii Narodowej w Waszyngtonie po tym, jak w pobliżu Białego Domu padły strzały
Żołnierze Gwardii Narodowej postrzeleni w pobliżu Białego Domu. Donald Trump zabrał głos
Źródło: TVN24
Ocalały żołnierz Gwardii Narodowej, postrzelony w zeszłym tygodniu w pobliżu Białego Domu, pokazał personelowi medycznemu kciuk w górę, gdy zapytano go, czy ich słyszy - powiedział w poniedziałek gubernator Wirginii Zachodniej Patrick Morrisey. Stan 24-letniego Andrew Wolfe'a pozostaje ciężki.

- Andrew wciąż walczy o życie - powiedział na konferencji prasowej gubernator Wirginii Zachodniej Patrick Morrisey. Wyjawił, że żołnierz Gwardii Narodowej, zapytany przez personel medyczny o to, czy ich słyszy, pokazał "kciuk w górę". Dodał, że na prośbę pielęgniarki, poruszał palcami u stóp.

Gubernator podkreślił, że każdy ze 170 członków Gwardii Narodowej z Wirginii Zachodniej, którzy przebywają w Waszyngtonie, zgłosił się na ochotnika do misji. - Zgłaszają się, ponieważ wierzą w misję - powiedział.

Andrew Wolfe, pochodzący z Martinsburga w Wirginii Zachodniej, wstąpił do Gwardii Narodowej w 2019 roku i został wysłany do Waszyngtonu w sierpniu. Towarzysząca mu w trakcie patrolu 20-letnia Sarah Beckstrom zmarła w czwartek.

Żołnierze Gwardii Narodowej w Waszyngtonie po tym, jak w pobliżu Białego Domu padły strzały
Żołnierze Gwardii Narodowej w Waszyngtonie po tym, jak w pobliżu Białego Domu padły strzały
Źródło: PAP/EPA/WILL OLIVER

Atak na żołnierzy Gwardii Narodowej

Sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem poinformowała, że podejrzany o strzelaninę 29-letni obywatel Afganistanu Rahmanullah Lakanwal uległ radykalizacji po tym, jak wraz z rodziną przeprowadził się do USA w 2021 roku.

Lakanwal, któremu postawiono m.in. zarzut morderstwa pierwszego stopnia, sam został postrzelony i ranny podczas ataku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W Waszyngtonie doszło do ataku na żołnierzy Gwardii Narodowej
Zmarła postrzelona żołnierka Gwardii Narodowej
Interwencja służb po ataku na żołnierzy Gwardii Narodowej
Władze chcą prześwietlić wszystkie wnioski o azyl po ataku na żołnierzy
29-letni Afgańczyk Rahmanullah Lakanwal
Kim jest podejrzany o postrzelenie żołnierzy w Waszyngtonie? Nowe informacje

Przeniósł się do Stanów Zjednoczonych w ramach programu administracji Joe Bidena, który przesiedlił około 70 tysięcy Afgańczyków, którzy pomagali USA podczas 20-letniej wojny w ich ojczyźnie. Stany Zjednoczone wycofały się w 2021 roku, gdy kontrolę przejęli talibowie.

Lakanwal, który był częścią jednostki wspieranej przez CIA w Afganistanie, otrzymał azyl za czasów Trumpa. W odpowiedzi na strzelaninę Trump oświadczył, że wstrzymuje migrację z "krajów trzeciego świata" i że Stany Zjednoczone wstrzymały wydawanie wiz obywatelom Afganistanu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER

Udostępnij:
TAGI:
USADostęp do broni w USA
Czytaj także:
Jarosław Ziętara zaginął 1 września 1992 r.
Sprawa śmierci Jarosława Ziętary. Sąd uchylił wyrok
Poznań
shutterstock_2646516483
Tu można kupić alkohol, ale jest warunek
BIZNES
imageTitle
"Nienawidzę tego". Nie chciał lecieć na losowanie, został zmuszony
EUROSPORT
Prezydent RP Karol Nawrocki
"20 procent klientów traci swoje pieniądze". Minister po wecie prezydenta
BIZNES
50 min
pc
W historii zapisał się głównie tym, że został zastrzelony
Kultura polityczna
imageTitle
Mecz Polaków przejdzie do historii. "Cudowne uczucie"
EUROSPORT
Mgła w Polsce
IMGW ostrzega. Od rana trudne warunki na drogach
METEO
Antyrządowy protest w Tel Awiwie
Byłby to groźny precedens. "Premier domaga się odsunięcia na bok systemu prawnego"
Świat
Na fragmencie trasy S8 brakuje oznakowania poziomego
"Jazda na czuja". Odcinek ekspresówki bez namalowanych pasów
WARSZAWA
Papież Leon XIV
Ostatni dzień zagranicznej podróży papieża. Odwiedzi szczególne miejsce
Świat
imageTitle
Zamieni tyczkę na klatkę. "Nie umiem siedzieć na kanapie"
EUROSPORT
shutterstock_2534709273
Nowa strategia Norwegów. "Każdy żołnierz będzie musiał umieć obsłużyć drona"
Świat
Anto
Tysiąc sto wpisów, groźby śmierci. Koszmar kierowcy
EUROSPORT
GettyImages-1329750
Zabijali mężczyzn w wieku poborowym, "nawet jeśli nie stanowili zagrożenia"
Świat
Luigi Mangione stanął przed sądem
Spór o dowody w głośnym procesie
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Trump dał siedem dni na ucieczkę
Świat
tusk
Tusk w Berlinie, Zełenski w Paryżu, Trump na badaniu
warto wiedzieć
Mgła, zima
Będzie chłodno i wilgotno, a niebo spowiją chmury. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Mistrz świata gra jak z nut w UK Championship
EUROSPORT
2025-09-02T224739Z_1_LWD164402092025RP1_RTRWNEV_C_1644-USA-TRUMP-VENEZUELA-PENTAGON-0001
Zabili rozbitków, którzy przeżyli pierwsze uderzenie w łódź. Biały Dom potwierdza
Świat
01 1930 mariusz walter-0007
"Czarodziej telewizji, czarodziej naszych żyć". Wspomnienia o Mariuszu Walterze
imageTitle
Rewolucja w Słowenii. Siedem lat współpracy i wystarczy
EUROSPORT
imageTitle
Fantastyczna pogoń Polaków w eliminacjach mistrzostw świata
EUROSPORT
Superpełnia Mroźnego Księżyca Bobrów
Superksiężyc, Geminidy i nie tylko. Co zobaczymy na grudniowym niebie?
METEO
imageTitle
Były piłkarz kadry atakuje. "Przestańcie wysyłać mi ten szrot"
EUROSPORT
Zderzenie w miejscowości Łąck
Zderzyła się z trzema pojazdami jadącymi w przeciwnym kierunku
WARSZAWA
Radosław Sikorski
Sikorski: Polacy będą wiedzieli komu dziękować, kiedy stracą oszczędności
BIZNES
imageTitle
Legia pogrążona w kryzysie. Kolejny mecz bez wygranej
EUROSPORT
Pingwiny
Otworzyły kalendarz adwentowy i wyjadały z niego przysmaki
METEO
Donald Trump
Trump zrobił wyjątek. Te produkty nie będą objęte cłami
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica