Walczy o życie, "pokazał kciuk w górę"

- Andrew wciąż walczy o życie - powiedział na konferencji prasowej gubernator Wirginii Zachodniej Patrick Morrisey. Wyjawił, że żołnierz Gwardii Narodowej, zapytany przez personel medyczny o to, czy ich słyszy, pokazał "kciuk w górę". Dodał, że na prośbę pielęgniarki, poruszał palcami u stóp.

We’ve received positive news about SSgt. Andrew Wolfe. He was able to give a “thumbs up” when prompted by the nurse, and wiggled his toes. We continue asking for prayers for his recovery. pic.twitter.com/2CxZFftFGj — Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) December 1, 2025 Rozwiń Źródło: X

Gubernator podkreślił, że każdy ze 170 członków Gwardii Narodowej z Wirginii Zachodniej, którzy przebywają w Waszyngtonie, zgłosił się na ochotnika do misji. - Zgłaszają się, ponieważ wierzą w misję - powiedział.

Andrew Wolfe, pochodzący z Martinsburga w Wirginii Zachodniej, wstąpił do Gwardii Narodowej w 2019 roku i został wysłany do Waszyngtonu w sierpniu. Towarzysząca mu w trakcie patrolu 20-letnia Sarah Beckstrom zmarła w czwartek.

Atak na żołnierzy Gwardii Narodowej

Sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem poinformowała, że podejrzany o strzelaninę 29-letni obywatel Afganistanu Rahmanullah Lakanwal uległ radykalizacji po tym, jak wraz z rodziną przeprowadził się do USA w 2021 roku.

Lakanwal, któremu postawiono m.in. zarzut morderstwa pierwszego stopnia, sam został postrzelony i ranny podczas ataku.

Przeniósł się do Stanów Zjednoczonych w ramach programu administracji Joe Bidena, który przesiedlił około 70 tysięcy Afgańczyków, którzy pomagali USA podczas 20-letniej wojny w ich ojczyźnie. Stany Zjednoczone wycofały się w 2021 roku, gdy kontrolę przejęli talibowie.

Lakanwal, który był częścią jednostki wspieranej przez CIA w Afganistanie, otrzymał azyl za czasów Trumpa. W odpowiedzi na strzelaninę Trump oświadczył, że wstrzymuje migrację z "krajów trzeciego świata" i że Stany Zjednoczone wstrzymały wydawanie wiz obywatelom Afganistanu.

