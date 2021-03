Gubernator stanu Nowy Jork oskarżany o molestowanie. Zgłosiła się kolejna kobieta

Charlotte Bennett, była współpracowniczka Andrew Cuomo, oskarżyła gubernatora stanu Nowy Jork o molestowanie na tle seksualnym. Cuomo zaprzeczył i wezwał do dotarcia do prawdy przez niezależne zbadanie sprawy. Wcześniej z podobnym oskarżeniem wobec gubernatora wystąpiła Lindsey Boylan.

O zarzutach wobec gubernatora Cuomo informował w sobotę "New York Times", cytując wypowiedź 25-letniej Bennett. Pełniła ona do listopada funkcję asystenta wykonawczego i doradcy do spraw polityki zdrowotnej w administracji stanowej. Twierdziła, przywołując incydent z 5 czerwca, że Cuomo zadawał jej pytania dotyczące jej życia seksualnego, czy była monogamiczna i czy kiedykolwiek uprawiała seks ze starszym mężczyzną. Interpretowała to jako wyraźne zabiegi zmierzające do relacji seksualnych.

W wydanym w sobotę wieczorem oświadczeniu demokratyczny gubernator, który był wcześniej prokuratorem generalnym stanu Nowy Jork, zaprzeczał tym zarzutom. Mówił, że usiłował być mentorem kobiety i w jego zachowaniu nie było nic niewłaściwego.

Andrew Cuomo JUSTIN LANE/EPA

"Nigdy nie chodziłem w zaloty do pani Bennett ani nigdy nie zamierzałem działać w jakikolwiek niewłaściwy sposób. (…) Ostatnią rzeczą, jakiej bym kiedykolwiek pragnął, było sprawienie, by odczuła to w taki sposób, jak opisuje" - twierdził Cuomo.

"Ta sytuacja nie powinna zostać rozwiązana w prasie"

Gubernator wezwał do zbadania zarzutów podniesionych przez byłą współpracowniczkę. "Ta sytuacja nie może i nie powinna zostać rozwiązana w prasie. Uważam, że najlepszym sposobem dotarcia do prawdy jest pełna i dokładna ocena z zewnętrz" - ocenił. Zwrócił się do nowojorczyków, aby przed dokonaniem jakichkolwiek osądów zaczekali na rezultaty dochodzenia i poznali fakty. Oznajmił też, że nie będzie udzielał dalszych komentarzy, dopóki badanie nie zostanie zakończone.

W nawiązaniu do zarzutów prawniczka gubernatora, Beth Garvey, zapowiedziała, że sprawę poprowadzi była sędzia federalna Barbara Jones. Jak dodała, inne działania w odniesieniu do oświadczenia Bennett nie są wymagane.

- Chociaż w żaden sposób nie jest to wymagane przez prawo, gubernator zażądał dokonania niezależnej oceny, a wezmą w tym udział wszyscy pracownicy - oznajmiła Garvey cytowana przez lokalną telewizję NY1.

"Niezależne dochodzenie musi rozpocząć się natychmiast"

W następstwie zarzutów Bennett pojawiło się wiele krytycznych głosów polityków w stosunku do Cuomo, który wcześniej zdradził zamiar ubiegania się o czwartą kadencję w przyszłorocznych wyborach. - Ciągłe zarzuty są głęboko niepokojące. (…) Na opisane zachowanie nie ma miejsca w miejscu pracy. Prawdziwie niezależne dochodzenie musi rozpocząć się natychmiast - argumentowała przewodnicząca większości demokratycznej w Senacie stanowym Andrea Stewart-Cousins.

Do ustąpienia Andrew Cuomo nawoływały też dwie demokratyczne stanowe ustawodawczynie, senator Alessandra Biaggi oraz członkini Zgromadzenia Stanowego Yuh-Line Niou. Z poparciem dla przeprowadzenia śledztwa wystąpiła zastępczyni gubernatora Kathy Hochul.

- Każdy zasługuje na to, by jego głos był słyszany i traktowany poważnie. (…) Popieram niezależne badanie - podkreśliła Hochul.

Bennett jest drugą współpracowniczką, która obwinia gubernatora o molestowanie seksualne. Wcześniej wystąpiła z tym ubiegająca się o urząd prezydenta dzielnicy Manhattan Lindsey Boylan.

Autor:kz//now

Źródło: PAP