Szturm parlamentu, porwanie gubernator, wysadzenie mostu. FBI: mówili o "zamordowaniu tyranów"

Zgodnie z dokumentami FBI, spiskowcy dwukrotnie omawiali porwanie gubernator do "bezpiecznego miejsca" w Wisconsin. Tam miałaby mieć "proces". Zdaniem spiskowców Whitmer, która wprowadziła w swoim stanie szerokie restrykcje związane z epidemią koronawirusa, sprzeniewierzyła się konstytucji Stanów Zjednoczonych.

W przekazanym sądowi dokumencie agent FBI informuje, że członkowie grupy mówili między innymi o "zamordowaniu tyranów". Spiskowcy prowadzili rekrutację do swojej siatki - zachęcali do rozmów z sąsiadami i rozpowszechniania swojego planu.

Grupa początkowo rozważała szturm na stanowy parlament Michigan w Lansing. Później jednak głównym planem było porwanie gubernator z jej wakacyjnego domu na północy Michigan. By przygotować się do akcji, w sierpniu i wrześniu konspiratorzy dwukrotnie udali się pod dom gubernator. W planach mieli wysadzenie mostu oraz detonowanie ładunków, by przeszkodzić służbom bezpieczeństwa w próbie odbicia Whitmer. Ostatnie ćwiczenia planowali na koniec października. Cała akcja miała odbyć się jeszcze przed amerykańskimi wyborami prezydenckimi, które odbędą się 3 listopada.