Taylor Swift będzie mieć "potężny" wpływ na wybory prezydenckie w USA, uważa gubernator Kalifornii

W środę gubernator Kalifornii, demokrata Gavin Newsom, został zapytany przez portal TMZ o wpływ celebrytów na przyszłoroczne wybory prezydenckie w USA. Polityk od razu wskazał na Taylor Swift jako tę znaną osobę, która zdecydowanie wyróżnia się pod tym względem. Zauważył, że może ona mieć szczególnie duży wpływ na młodych wyborców. - Udało się jej zaktywizować młodych ludzi, by uznali że mają głos i powinni mieć głos w następnych wyborach. Uważam, że to potężne - stwierdził, odnosząc się do wpływu artystki na przebieg wyborów. - Sądzę, że wykorzystuje swój status celebryty do dobrego - dodał. Ocenił też, że wielu Republikanów krytykuje piosenkarkę za to, że zachęca ludzi do rejestrowania się do głosowania, co "mówi wszystko na temat tłumienia głosu wyborców" w Partii Republikańskiej.