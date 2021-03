Cuomo zagrożony impeachmentem. Oskarżenia kolejnej kobiety

Zgromadzenie Stanowe Nowego Jorku rozpoczęło dochodzenie w sprawie impeachmentu gubernatora Andrew Cuomo oskarżonego między innymi o molestowanie seksualne. Do jego ustąpienia wzywają kongresmani reprezentujący stan na Kapitolu. W piątek siódma kobieta wystosowała oskarżenia wobec gubernatora Nowego Jorku.

Przewodniczący Zgromadzenia Stanu Nowy Jork, Carl Heastie, upoważnił komisję do spraw sądownictwa do rozpoczęcia śledztwa. Stwierdził, że będzie uprawniona do przesłuchiwania świadków i żądania o przedłożenie stosownych dokumentów. W czwartek za usunięciem Andrew Cuomo ze stanowiska opowiedziało się w liście ponad 55 stanowych prawodawców. Senator stoi też pod zarzutem zaniżenia w początkowych raportach danych na temat liczby seniorów zmarłych z powodu koronawirusa.