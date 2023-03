Karmiony oparami whiskey grzyb przyczyną sporu w Tennessee. Pokrywa domy, samochody, znaki drogowe

Na terenie zamieszkiwanego przez ok. 35 tysięcy osób hrabstwa Lincoln znajduje się obecnie sześć magazynów dębowych beczek znanej marki, w których dojrzewa whiskey. Rzecznik przedsiębiorstwa przekazał "New York Timesowi", że obecnie trwają prace nad postawieniem jeszcze jednego, a na należącym do firmy gruncie jest też miejsce na kolejny. Dodał, że firma wystosowała już do miejscowych władz pismo w sprawie zakupu dodatkowych gruntów, na których można postawić kolejnych sześć magazynów beczek. Jak informuje dziennik, w listopadzie firma przekazała lokalnym urzędnikom, że przy 14 takich magazynach roczny dochód z podatku od nieruchomości, pobieranego przez hrabstwo, wyniósłby milion dolarów. "New York Times" podkreśla, że dla niewielkiej jednostki administracyjnej byłby to duży zastrzyk gotówki, pokrywający jedną piętnastą jej rocznych wydatków.